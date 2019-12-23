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23 грудня • оновлено в 14:35
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"Відпрацьований матеріал кинули": терористи "ДНР" поскаржилися на голод в лікарнях

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Терористи "ДНР", які лікуються в лікарнях псевдореспубліки, поскаржилися на відсутність там ліків і їжі. За їх словами, вони виживають тільки завдяки тому, що провізію приность деякі місцеві жителі.

Своїми обуреннями окупанти поділилися в одному із сепаратистських пабліків. Скріншот їх одкровень опублікував на своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц).

Терористи скаржаться на скасування вечерь в лікарнях "ДНР"

Терористи скаржаться на скасування вечерь в лікарнях "ДНР"

Паблік терористів

"У зв'язку з фінансовими труднощами в лікарнях обмежили харчування представників російсько-окупаційних військ 9 ОМСП. Роісся впєрдє, або як завжди відпрацьований матеріал вже кинула і списала. І тебе кине твоя "батьківщина", синку!" – написав він, звертаючись до терористів.

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Зокрема, в своєму опусі ті обурилися через скасування вечерь у "республіканській травмі" для окупантів, зважаючи на брак коштів.

"Тепер не тільки ліки, які вкрала "Стрекоза", але і продукти пораненим приносять гуманітарники і жалісливі жителі міста", – обурюються терористи "ДНР".

Їжу для поранених терористів носять в судочках місцеві жителі

Їжу для поранених терористів носять в судочках місцеві жителі

Паблік терористів

Як повідомляв OBOZREVATEL, у лавах терористів "ДНР" почалася хвиля бандитських розбірок із самосудами і вбивствами. Вони відкрито пишуть про це у своїх соцмережах, але намагаються замовчувати в "офіційних" зведеннях.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна Донецьк
Теги
ДНР Новини ДНР терористи "ДНР"
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Червоний Данило
Червоний Данило
нужно в еду от местных жителей подсыпать яд..цианид..ртуть..радиацию...
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Украина даже пропаганду не может нормальную сделать: в одних статьях пишут, что 99.9% местных ждут когда Украина вернётся на эти територии, на следующий день пишут, что местные жители ели выживают в нищете, а ещё через день, что местные кормят раненых.
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
крысиного яда им носите суки а за пенсией твари в Украину бегут,шакалье
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