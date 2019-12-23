"Відпрацьований матеріал кинули": терористи "ДНР" поскаржилися на голод в лікарнях

Терористи "ДНР", які лікуються в лікарнях псевдореспубліки, поскаржилися на відсутність там ліків і їжі. За їх словами, вони виживають тільки завдяки тому, що провізію приность деякі місцеві жителі.

Своїми обуреннями окупанти поділилися в одному із сепаратистських пабліків. Скріншот їх одкровень опублікував на своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц).

Терористи скаржаться на скасування вечерь в лікарнях "ДНР" Паблік терористів

"У зв'язку з фінансовими труднощами в лікарнях обмежили харчування представників російсько-окупаційних військ 9 ОМСП. Роісся впєрдє, або як завжди відпрацьований матеріал вже кинула і списала. І тебе кине твоя "батьківщина", синку!" – написав він, звертаючись до терористів.

Зокрема, в своєму опусі ті обурилися через скасування вечерь у "республіканській травмі" для окупантів, зважаючи на брак коштів.

"Тепер не тільки ліки, які вкрала "Стрекоза", але і продукти пораненим приносять гуманітарники і жалісливі жителі міста", – обурюються терористи "ДНР".

Їжу для поранених терористів носять в судочках місцеві жителі Паблік терористів

Як повідомляв OBOZREVATEL, у лавах терористів "ДНР" почалася хвиля бандитських розбірок із самосудами і вбивствами. Вони відкрито пишуть про це у своїх соцмережах, але намагаються замовчувати в "офіційних" зведеннях.

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