Відповідь за моряків: СБУ захопила російський танкер

У четвер, 25 липня, Служба безпеки України спільно з Військовою прокуратурою затримали російський танкер "NEYMA".

Саме це морське судно блокувало українські військові кораблі в Керченській протоці, передає у Facebook пресслужба СБУ (щоб подивитися відео, доскольте до кінця новини).

"Під час досудового слідства було встановлено, що за прямим наказом вищого керівництва ФСБ РФ представники Прикордонної служби ФСБ вчинили акт збройної агресії проти українських військових кораблів "Нікополь", "Бердянськ" і буксира "Яни Капу" в Керченській протоці", – йдеться в повідомленні.

У СБУ нагадали, що всупереч нормам міжнародного морського права, військовослужбовці прикордонних військ ФСБ РФ незаконно, із застосуванням зброї заблокували рух українських військових кораблів під час проходу Керч-Єнікальського каналу в Керченській протоці за допомогою танкера "NEYMA" (ІМО 8895528, MMSI 273347000, прапор РФ).

Маршрут прямування танкера

Спецслужби повідомили, що 24 липня у порт Ізмаїла під прапором РФ зайшов танкер "NIKA SPIRIT", який за номером ІМО 8895528, згідно з даними міжнародної інформаційної системи EQUASIS, ідентифікований як уже відомий танкер "NEYMA", який був використаний для перекриття Керченської протоки.

Проте слідство встановило, що танкер "NEYMA", з метою приховання причетності у незаконних діях та акту агресії, які відбувалися 25 листопада 2018 року, російські власники перейменували на "NIKA SPIRIT".

"Зараз групою слідчих СБУ, військових прокурорів і прикордонників на затриманому танкері закінчено санкціоновані українським судом слідчі дії – обшук із метою встановлення фактичних обставин справи, вилучення документів із суду, записів радіопереговорів під час конфлікту, бортових журналів. Допитані члени команди судна, вилучені документи, необхідні для встановлення істини у провадженні. Вказане судно визнано речовим доказом, готується клопотання до суду про його арешт", – підкреслили в СБУ.

Захоплений танкер СБУ

Затримання російських моряків Facebook

Затримання російських моряків Facebook

Затримання російських моряків Facebook

Координатор в РФ Міжнародної федерації транспортних робітників (ITF) Сергій Фішов підтвердив, що російське судно йшло з порту Кавказ через Румунію в Ізмаїл, і на його борту 2 тисячі тонн вантажу.

"Танкер йшов з двома тисячами тонн вантажу на борту. З порту Кавказ через Румунію по Дунаю в Ізмаїл. Судну 30 років", - повідомив він, додавши, що федерація не отримувала звернень з судна, колективним договором воно не зв`язане..

Пізніше компанія-судновласник "Альтомар шиппінг" заявила, що екіпаж судна, затриманого в порту Ізмаїла, знаходиться в безпеці і відправляється додому.

При цьому дані про членів екіпажу затриманого судна різняться. ТАСС повідомляє, що на борту танкера близько 10 осіб.

"Це судно класу річка-море, значить, на борту екіпаж 10-12 чоловік. Порт приписки – Таганрог, значить можна припустити, що з південних регіонів", - повідомили в Російському професійному союзі моряків.

"Інтерфакс" ж пише, що на борту судна екіпаж з близько 15 росіян.

Видання "Страна" повідомляє, що російських моряків нібито вже відпустили на свободу. При цьому з моряків взяли зобов'язання з'являтися на допити за викликом слідчого.

Незабаром стало відомо, що членів екіпажу російського танкера все ж відпустили на свободу. В СБУ це пояснили тим, що вони не порушували морського права і законодавства України.

У Росії тут же відреагували погрозами на затримання танкера. Депутат Держдуми РФ Костянтин Затулін уже назвав затримання російського танкера "піратством".

"Це не наблизить вирішення питання про повернення з РФ українських моряків, затриманих у Керченській протоці", – сказав політик, додавши, що ситуація тільки створить додаткову напругу між Москвою і Києвом.

У МЗС Росії заявили, що "Україна повинна подумати про наслідки для ситуації в Азовському морі, до яких може привести затримання російського танкера".

Також російські дипломати очікують від нашої країни "пояснення конкретних претензій до танкера та екіпажу". Поки ніяких дій міністерство приймати не буде. Водночас у МЗС РФ теж зазначили, що затримання російського танкера на допоможе в справі щодо обміну полоненими.

У блозі OBOZREVATEL військовий експерт Олег Жданов задався питанням: "На якій підставі він потрапив в український порт, під прапором РФ?" Він також заявив: "Російський авось, хвастощі і відчайдушність знову спрацювали проти них. Вони (в Росії, - Ред.) думали: якщо вони перейменували судно, то воно може далі виконувати рейси. Вони розраховували на те, що під новою назвою це судно не буде упізнано. У цьому сенсі треба віддати належне СБУ, яка оперативно спрацювала і затримала це судно".

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