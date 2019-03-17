|Розслідування
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на на 1 000 грн від мережі парфумерних магазинів Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

Відповідь на "Ополченочку": в "ЛНР" опублікували "одкровення бійця ЗСУ"

2.7тЧитати матеріал російською

Терористи "ЛНР" оприлюднили відео з фейковим "перебіжчиком" зі ЗСУ Сергієм Магденком, в якому він поскаржився на реалії української армії.

Ролик з'явився на YouTube-каналі "Народної міліції "ЛНР "(щоб подивитися, поскрольте сторінку вниз).

Бойовики стверджують, що Магденко був рядовим 54-ї бригади, однак добровільно перейшов на їхній бік. У Збройних силах України спростували цю інформацію — військовослужбовця з таким ім'ям не існує.

Новини
"Поставили шибениці в львівському метро": у мережі ажіотаж через божевільний фейк про українських "карателів"

Відповідь на "Ополченочку": в "ЛНР" опублікували "одкровення бійця ЗСУ"

Скрін відео

На відео чоловік розповів, що його за надуманими фактами нібито затримали українські правоохоронці, змусивши підписати контракт зі ЗСУ замість покарання.

"Затримані ставляться перед вибором — стати засудженим за нескоєний злочин або "добровольцем-контрактником", — сказано в підписі до ролика.

Також Магденко стверджує, що командири бригад і батальйонів віддають своїх підлеглих в "експлуатацію" на підприємства і фермерські господарства в якості робочої сили.

Новини
"Краще бути вантажником в Ростові!" В "ДНР" піднялася паніка через потужні удари ЗСУ

Крім того, чоловік "зізнався" в тому, що у військовослужбовців України є іноземні інструктори, у яких "інша форма, нашивки, прапори". Як заявляється в фейковому відео, він бачив прапори США, Канади та Данії.

"Для яких дебілів це ліплять?" "Цей спектакль знято у відповідь на перехід "героя ДНР" жінки-танкіста на сторону України", — пишуть у коментарях.

Відповідь на "Ополченочку": в "ЛНР" опублікували "одкровення бійця ЗСУ"
Відповідь на "Ополченочку": в "ЛНР" опублікували "одкровення бійця ЗСУ"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше:

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Війна на ДонбасіРосійсько-український конфліктросійська пропаганда
Місце
Україна
Теги
фейкивидеоЗбройні сили УкраїниНовини ЛНРНовини Донбасу
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
24
19
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
8
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки