Відповідь на "Ополченочку": в "ЛНР" опублікували "одкровення бійця ЗСУ"

Терористи "ЛНР" оприлюднили відео з фейковим "перебіжчиком" зі ЗСУ Сергієм Магденком, в якому він поскаржився на реалії української армії.

Ролик з'явився на YouTube-каналі "Народної міліції "ЛНР "(щоб подивитися, поскрольте сторінку вниз).

Бойовики стверджують, що Магденко був рядовим 54-ї бригади, однак добровільно перейшов на їхній бік. У Збройних силах України спростували цю інформацію — військовослужбовця з таким ім'ям не існує.

Скрін відео

На відео чоловік розповів, що його за надуманими фактами нібито затримали українські правоохоронці, змусивши підписати контракт зі ЗСУ замість покарання.

"Затримані ставляться перед вибором — стати засудженим за нескоєний злочин або "добровольцем-контрактником", — сказано в підписі до ролика.

Також Магденко стверджує, що командири бригад і батальйонів віддають своїх підлеглих в "експлуатацію" на підприємства і фермерські господарства в якості робочої сили.

Крім того, чоловік "зізнався" в тому, що у військовослужбовців України є іноземні інструктори, у яких "інша форма, нашивки, прапори". Як заявляється в фейковому відео, він бачив прапори США, Канади та Данії.

"Для яких дебілів це ліплять?" "Цей спектакль знято у відповідь на перехід "героя ДНР" жінки-танкіста на сторону України", — пишуть у коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше:

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