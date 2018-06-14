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Відомий нардеп потрапив в ДТП на Полтавщині: перші фото

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У ніч на 14 червня в Полтавській області сталося ДТП за участю автомобіля, в якому перебував народний депутат з групи "Воля народу" Сергій Шахов.

Пригода сталася близько 2:00 в селі Пишне Лубенського району Полтавської області, передає УНН, посилаючись на дані поліції.

Відзначається, що автомобіль Toyota Land Cruiser, де на пасажирському сидінні знаходився депутат, зіткнувся з автомобілем Ford, який стояв на дорозі.

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В результаті ДТП 28-річний водій автомобіля Ford отримав важку травму голови, з якою був госпіталізований в реанімаційне відділення лікарні. Народний депутат і інші учасники аварії не постраждали.

Пізніше інформацію підтвердив сам Шахов.

"Вночі, після ефіру потрапив в аварію. Це сталося по дорозі в Запоріжжі... Зі мною все в порядку, тільки кілька ударів і синців. Врятували ремені безпеки. Від госпіталізації я відмовився", - повідомив він в Facebook.

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Нардеп запевнив, що потерпілому чоловікові надається вся необхідна медична допомога.

За фактом ДТП вирішується питання про початок досудового розслідування по ч.2 ст.286 КК України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Dj і модель потрапила в страшне ДТП в Києві.

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Тема
Війна на дорогах
Особа
Сергій Шахов
Місце
Україна
Об'єкти
ДТПНаціональна поліція України
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