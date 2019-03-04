Відомий командир "ДНР" перейшла в ЗСУ: в СБУ зробили важливу заяву

Служба безпеки України підтвердила факт переведення на підконтрольну Україні територію терористки "Л/ДНР", командира танкового екіпажу Світлани Дрюк з позивним "Вітерець".

За інформацією спецслужби на сторінці в Facebook, цей перехід став завершальним етапом тривалої операції контррозвідки.

"Отриманий цінний очевидець російської військової агресії в Україні, а також важливі матеріали щодо керівної ролі кадрових офіцерів ЗС РФ і співробітників російських спецслужб в організації терористичної діяльності на Донбасі", - йдеться в повідомленні.

Світлана Дрюк Скріншот відео

За інформацією СБУ, операція проходила в умовах жорсткого режиму.

"Ця операція була змаганням інтелекту і професіоналізму між російськими і українськими спецслужбами, а отриманий результат – черговий доказ російської збройної агресії", - зазначив глава української спецслужби Василь Грицак.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Світлану називали символом Новоросії. Кремль не пошкодував грошей, щоб зняти про неї перший повнометражний "ЛНРівський" блокбастер "Ополченочка".

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