|Розслідування
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на 50 000 грн на послуги медичного центру Олега Колібаби Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

Відомий командир "ДНР" перейшла в ЗСУ: в СБУ зробили важливу заяву

13.1тЧитати матеріал російською

Служба безпеки України підтвердила факт переведення на підконтрольну Україні територію терористки "Л/ДНР", командира танкового екіпажу Світлани Дрюк з позивним "Вітерець".

За інформацією спецслужби на сторінці в Facebook, цей перехід став завершальним етапом тривалої операції контррозвідки.

"Отриманий цінний очевидець російської військової агресії в Україні, а також важливі матеріали щодо керівної ролі кадрових офіцерів ЗС РФ і співробітників російських спецслужб в організації терористичної діяльності на Донбасі", - йдеться в повідомленні.

Світлана Дрюк

Світлана Дрюк

Скріншот відео

За інформацією СБУ, операція проходила в умовах жорсткого режиму.

Новини
"Треба повісити!" Гіркін висловився про "зраду" терористки "ДНР"

"Ця операція була змаганням інтелекту і професіоналізму між російськими і українськими спецслужбами, а отриманий результат – черговий доказ російської збройної агресії", - зазначив глава української спецслужби Василь Грицак.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Світлану називали символом Новоросії. Кремль не пошкодував грошей, щоб зняти про неї перший повнометражний "ЛНРівський" блокбастер "Ополченочка".

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Місце
Україна
Тег
Новини ДНР
Поділитися у Facebook
8
Коментарі
6
14
Смішно
49
Цікаво
2
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Mir Mifody
Mir Mifody
Научились работать украинские спецслужбы . И в подтверждение этого такой серьёзный успех .
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Хорошо Хорошо
Хорошо Хорошо
Света, ты наша надия, надия усей Украины!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Marozov nikolay
Marozov nikolay
"Эта операция была состязанием интеллекта и профессионализма между российскими и украинскими спецслужбами," - хохлонищежопые счёт явно не вашу пользу
Показать комментарий полностью
Ответить
3
4
Д Алексей
Д Алексей
Marozov nikolay, да ладно)) после двух педиков Петрова и баширова, кроме смеха фсб, гру ничего не вызывает..ты тоже смешное ватное чучело)😂🦌👎
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Наші блоги