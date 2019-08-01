Відновлення мосту у Станиці Луганській: названі ризики для України

Якщо Україна відновлює міст у Станиці Луганській, то їй необхідно контролювати обидві боки Сіверського Донця.

Таку думку висловив у ефірі ObozTV колишній глава Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Юрій Гарбуз. Він попередив, що інакше не виключені провокації з боку терористів.

"Хто несе відповідальність, що він (міст. – Ред.) завтра не впаде, не вибухне, ніхто там нічого не відкрутить? Сторона непідконтрольна чи все ж таки Україна?" – поцікавився він.

"Якщо Україна – ми повинні зайти на той бік Сіверського Дінця і нести відповідальність за тих громадян, які переходять міст, а це 8 тисяч людей щодня. Якщо ми це робимо – то ми несемо відповідальність. А вони цього не робитимуть. Їм чим гірше – тим краще", – пояснив Гарбуз.

Він нагадав, що Україна втратила цей міст в 2016 році одразу ж після відведення військ згідно із Мінськими угодами.

"За ніч перенесли бойовики мішки, поставили оборонний блокпост вже на цьому боці Сіверського Донця, і ми втратили контроль над цією лінією", – зазначив екскерівник обласної адміністрації.

У зв'язку з цим він висловив недовіру і щодо нинішніх угод.

"Мені здається – дай Боже, щоб я помилявся – щоб розведення військ не стало тим, щоб нас, Україну, розвели... і президента зокрема", – застеріг Гарбуз.

При цьому політик виступив за відкриття транспортного коридору через КПВВ "Золоте". За його словами, пункт готовий ще з 2016 року, але "заморожений".

"Там треба годину роботи, щоб підключити комп'ютери. І почав би діяти пункт "Золоте". Вже повністю готовий", – наголосив він.

Міст у Станиці Луганській Пресслужба Луганської обласної військово-цивільної адміністрації

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв відновити зруйнований міст у Станиці Луганській, де раніше відбулося розведення сил і засобів.

Для місцевих жителів, які перетинають лінію розмежування, запустили безкоштовний автобус. Люди їздять на підконтрольну Україні сторону, щоб закуповувати їжу, ліки та одяг, оскільки ціни на окупованих територіях значно вищі.

24 липня терористи "ЛНР" не допустили проектувальників з українського боку, які мали обстежити зруйнований міст і підготувати будівельний проект. За ситуацією в районі спостерігають представники ОБСЄ.

На засіданні Тристоронньої контактної групи у Мінську 31 липня Україна обговорить пропозиції з відновлення переправи.

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