"Відмовтеся від частини суспільства!" Режисер-фанат Путіна висунув нахабний ультиматум Україні

Російський режисер, директор концерну "Мосфільм" Карен Шахназаров, який підтримує путінську окупаційну політику, заявив, що Україна нібито розпадеться, якщо не відмовиться від проросійськи налаштованої частини свого суспільства.

Крім того, в якості прикладу він навів досвід Франції, яка свого часу відмовилася від Алжиру. Божевільну ідею пропагандист озвучив в ефірі пропагандистської програми "Недільний вечір з Володимиром Соловйовим" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Я згадую ось 50-ті роки минулого століття. Важка ситуація склалася у Франції за часів Шарля де Голля, коли Алжир, який тоді був французькою провінцією, не колонією, з мільйоном французів збунтувався, почалася війна. У Франції був потужний рух правих, націоналістів. Треба сказати де Голль тоді проявив себе як справжній лідер – він зачавив їх і відмовився від Алжиру. Він вивіз мільйон французів, які народилися там. Це була частина Франції на той час", – почав підводити розмову до безглуздої пропозиції Шахназаров.

Карен Шахназаров Скріншот відео

"До чого я це все кажу? До того, що треба все-таки визначатися Україні. Звичайно, Україна це великий осколок радянської та Російської імперії, що утворився в результаті дурниці російських політиків, які відштовхнули цю частину. Тепер Україні треба перш за все визначатися – або вона робить мононаціональну державу, але тоді вам треба по-доброму відмовитися від тієї частини суспільства, яка не хоче з вами бути, або вам потрібно зберігати багатонаціональний характер з орієнтацією на Росію. Іншого шляху немає!" – виклав свої імперські фантазії пропутінський режисер.

Він висловив упевненість в тому, що Україна не зможе перебувати в двох векторах розвитку одночасно, оскільки це нібито закінчиться її зникненням.

"І там, і сям не можна перебувати. Рано чи пізно вас життя приведе до розділу вже історично. Це буде набагато гірше", – загрозливо підсумував одіозний Шахназаров.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська журналістка Яніна Соколова жорстко пройшлася по президенту Росії Володимиру Путіну, назвавши його переродженням Адольфа Гітлера. Таку паралель вона провела, аналізуючи скандальний виступ Шахназарова.

У ньому він визнав, що українці і росіяни не є єдиним народом і навів приклад Австрії і Німеччини. Шахназаров зазначив, що незважаючи на те, що Гітлер здійснив аншлюс Австрії, а німці та австрійці на той час сприймалися як єдине ціле, зараз все кардинально змінилося.

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