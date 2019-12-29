"Тут все, а там нема нічого!" "Відмовник" не захотів повертатися в ОРДЛО

Один з "відмовників" на обмін полоненими пояснив, що йому немає сенсу їхати до ОРДЛО.

Таким чином він відповів на питання журналіста, коли стояв біля автобусу, а відповідний момент зняли на відео (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

Обмін полоненими Офі президента України

"Нас включили в списки, але відмовилися. Тут сім'ї, тут все, а там немає нічого", – сказав він.

"Відмовників" розповів, чому не поїхав в ОРДЛО Кадр з відео

З якої причини "відмовників" включили в списку, чоловік так і не зміг відповісти. Також він відмовився називати своє прізвище.

Як повідомляв OBOZREVATEL, так звана омбудсмен "ДНР" Дарина Морозова розповіла, що 20 осіб відмовилися їхати в ОРДЛО.

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