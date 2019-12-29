Головна Новини
29 грудня • оновлено в 19:34
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

"Тут все, а там нема нічого!" "Відмовник" не захотів повертатися в ОРДЛО

6.9т
Читати матеріал російською

Один з "відмовників" на обмін полоненими пояснив, що йому немає сенсу їхати до ОРДЛО.

Таким чином він відповів на питання журналіста, коли стояв біля автобусу, а відповідний момент зняли на відео (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

Обмін полоненими

Обмін полоненими

Офі президента України

"Нас включили в списки, але відмовилися. Тут сім'ї, тут все, а там немає нічого", – сказав він.

"Відмовників" розповів, чому не поїхав в ОРДЛО

"Відмовників" розповів, чому не поїхав в ОРДЛО

Кадр з відео

З якої причини "відмовників" включили в списку, чоловік так і не зміг відповісти. Також він відмовився називати своє прізвище.

Як повідомляв OBOZREVATEL, так звана омбудсмен "ДНР" Дарина Морозова розповіла, що 20 осіб відмовилися їхати в ОРДЛО.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Обмін полоненими" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Дмитро Гриневич
Тема
Обмін полоненими
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
5
5
Смішно
19
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Oleg Oleg
Oleg Oleg
Обоз дoлбoебы ,он не отказывается ,он же говорит меня поймали на улице и вся семья здесь ...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Мир Миру
Мир Миру
Краще б назвав причину і своє прізвище. Чому маємо вірити, що це не потеційний диверсант? Дайош особисте здоров"я Сивохи в якості страховки!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Там ему пожизненное корячится?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги