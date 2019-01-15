''Відмовляюся відповідати'': українські моряки вгамували російських окупантів на судилищі

Військовополонені українські моряки, яких Росія захопила у Чорному морі, відмовилися давати свідчення у Лефортовському суді Москви.

Там 15 січня їм мають намір продовжити запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на три місяці — до 6 квітня, повідомляє РИА "Новости".

Засідання проходять у трьох різних залах одночасно, на лаві підсудних не опиняються більше чотирьох обвинувачених за раз.

Полонені моряки ВМС РИА "Новости"

У ході засідання щодо продовження арешту морякам Богдану Головашу, Сергію Попову, Андрію Шевченку та Володимиру Терещенку чоловіки заявили, що не відповідатимуть на запитання суду, які не стосуються з'ясування їхньої особистості.

"На подальші запитання відмовляюся відповідати згідно зі статтею 17 Женевської конвенції", — заявив кожен із них. Незабаром після цього слухання було закрите від публіки на прохання держобвинувачення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український журналіст Роман Цимбалюк показав відео з військовополоненими українськими моряками. Він зняв його у момент їхнього прибуття до Лефортовського суду. На засідання також приїхала уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова і рідні Героїв.

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