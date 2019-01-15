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''Відмовляюся відповідати'': українські моряки вгамували російських окупантів на судилищі

5.6тЧитати матеріал російською

Військовополонені українські моряки, яких Росія захопила у Чорному морі, відмовилися давати свідчення у Лефортовському суді Москви.

Там 15 січня їм мають намір продовжити запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на три місяці — до 6 квітня, повідомляє РИА "Новости".

Засідання проходять у трьох різних залах одночасно, на лаві підсудних не опиняються більше чотирьох обвинувачених за раз.

Полонені моряки ВМС

Полонені моряки ВМС

РИА "Новости"

У ході засідання щодо продовження арешту морякам Богдану Головашу, Сергію Попову, Андрію Шевченку та Володимиру Терещенку чоловіки заявили, що не відповідатимуть на запитання суду, які не стосуються з'ясування їхньої особистості.

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"На подальші запитання відмовляюся відповідати згідно зі статтею 17 Женевської конвенції", — заявив кожен із них. Незабаром після цього слухання було закрите від публіки на прохання держобвинувачення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український журналіст Роман Цимбалюк показав відео з військовополоненими українськими моряками. Він зняв його у момент їхнього прибуття до Лефортовського суду. На засідання також приїхала уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова і рідні Героїв.

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Тема
Загострення в Азовському морі
Місце
Україна
Тег
Керченська протока
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Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
Расстрелять на хуй.... Тоже мне, "военнопленные"...
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Какие же они военнопленные...??это обычные преступники...и будут они сидеть
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Мдаа, придется морячкам лет на 5 в Сибирь ехать
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