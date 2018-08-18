"Відмовили гальма": українські туристи, що вижили, розповіли про смертельну ДТП у Польщі

Очевидці смертельної ДТП, в якій розбився автобус з українськими туристами в Польщі, розповіли подробиці події.

В сюжеті ТСН йдеться, що поляки називають частину дороги, де сталася пригода, "кривою смерті". Таке найменування вона отримала через різкий поворот майже на 90 градусів. У зв'язку з цим, часто зустрічаються застережливі знаки.

Саме на цій ділянці стояв символічний хрест, який в результаті виявився під автобусом після того, як той в нього врізався.

"Ми їхали нормально, ніби все нормально було. Ми щойно проїхали кордон. Він вимкнув світло в автобусі, і ми почали засипати. І раптом, тільки шум, і все, і покотилися. Автобус накрив мою дочку наполовину. Ми кричали, врятуйте наших дітей, оскільки ми не знаємо, де вони є", - розповів свідок.

На місце аварії відразу приїхали чотири консули. За словами лікарів, постраждалим дітям нічого не загрожує. Тільки одного залишили в лікарні. Відзначається, що поїздку організовувала фірма "Аккорд-тур", представники якої відмовилися давати коментарі.

"Ми підняли автобус, який лежав через кілька десятків метрів від дороги. Це було нелегко зробити. Адже було чимало перешкод. Втім, все пройшло гладко", - розповів рятувальник Даніел Дріняк.

У момент події стояв туман і накрапав дощ. Однак, слідство вважає, що винен водій, який знехтував ПДР.

"Я збоку сиділа, я бачила ту всю дорогу. Я бачила той поворот, його було чітко видно, такий дуже закручений. Він поїхав просто рівно і кричав, що він не справляється. Говорили, що гальма відмовили. Я не вірю. Тому що до цього ми гальмували і все було добре. Він просто перевищив швидкість і не знав дороги", - повідомила львів'янка Тетяна Ярумків.

Журналісти з'ясували, що автобус не є власністю фірми "Аккорд-тур". Поки невідомо, у якого саме підприємця його орендували. А юрист компанії уникає розмови, посилаючись на відсутність часу.

"Від ОДА будемо виступати з ініціативою з листом-зверненням на віце-прем'єр-міністра щодо позачергової перевірки на діяльність туроператора "Акорд тур" органом ліцензування, щоб з'ясувати, чому така ситуація склалася. Відомо, що вже не перший випадок, що є проблеми з транспортними засобами", - повідомила керівник відділу туризму Львівської обладміністрації Наталія Табака.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в результаті аварії загинули три людини. Транспорт з 54 пасажирами в салоні впав зі схилу. Серед постраждалих опинилися 10 дітей.

До вечора, 18 серпня, в лікарні опинилися 42 людини. За словами прокурорів, трагедія трапилася через те, що водій в два рази перевищив швидкість.