Відмивав гроші і шпигував? Спливли скандальні факти з біографії Смешка

Лідер партії "Сила і Честь" Ігор Смешко за час своєї військової і політичної кар'єри засвітився в багатьох скандалах.

Викриваючий ролик про нього з'явився на YouTube-каналі Sarcastic. Автор розповів детальну біографію Смешка, торкнувшись найгостріших моментыв (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Так, спливли цікаві факти про дружину політика. Свого часу СБУ виявила, що вона занадто часто літає за кордон за гроші Головного управління розвідки, яке очолював Смешко.

Смешко з дружиною БезЦензор

Одного разу після прильоту в Україну, спецслужба провела огляд речей жінки. З'ясувалося, що ніякого зв'язку з завданнями розвідки у неї немає, і дружина Смешка просто відпочивала за державний рахунок. Крім того, вона встигла купити за кордоном дорогу шубу.

Саме через цей скандал Смешко довелося покинути пост керівника ГУР. Крім того, він став фігурантом декількох кримінальних справ про відмивання грошей і шпигунство, які були відкриті в 2000 році.

Однак порятунком для Смешка стала прихильність до нього американців, яка дозволила не тільки займати високі посади, але і уникнути покарання за низкою кримінальних проваджень.

Так, після того, як Смешко відправили у "вигнання" військовим аташе до Швейцарії, його одразу ж повернули в Україну через скандал із продажем Іраку розвідувальних станцій "Кольчуга". Незабаром після візиту Смешка в Вашингтон, США, які піднімали питання про санкції проти України, відмовилися від звинувачень.

Ігор Смешко 112 Україна

Успішне вирішення проблеми дозволило Смешку стати заступником секретаря РНБО, а далі і главою СБУ, і поступово, за словами автора сюжету, всі просто забули про скандальні історії, в яких той був замішаний.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що Смешко, займаючи високі посади, засвітився в багатьох корупційних схемах.

У партійних списках Смешко були помічені корупціонери і кучмісти.

Крім того, в політсилі назрів конфлікт через манірну поведінку її лідера Ігоря Смешка і ігнорування ним демократичних цінностей.

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