Відлюдник і брехун: що відомо про підозрюваного у вбивстві Даші Лук'янченко

22-річний Микола, житель села Іванівка Одеської області, якого підозрюють у вбивстві 11-річної Даші Лук'янченко, буквально "жив у телефоні", був відлюдником, а слідчим розповів, що в момент вбивства грав на комп'ютері.

Його батьки – підприємці, торгують на місцевому ринку поряд з точкою мами Даші, пише "Крапка". Причому, мама хлопця брала активну участь в пошуках. Була однією з головних активісток, які шукали Дашу. Батьки нібито до останнього не вірили, що їх син міг убити.

Причому, в їхньому будинку ще до виявлення тіла проводили кілька обшуків, вони не перешкоджали. Батьки стверджували, що в той час, коли пропала Даша, їх син приймав душ, а потім грав у комп'ютерні ігри і дивився фільм у навушниках.

Біля будинку підозрюваного зібралися розлючені люди

Місцеві жителі розповіли, що хлопець і справді захоплювався комп'ютером, жив як відлюдник, фактично не виходив з дому. У день зникнення Даші він допомагав батькам на ринку. Також він іноді допомагав в якості вантажника батькам Даші. Але на дівчинку, якщо вони випадково зустрічалися, не звертав ніякої уваги. "Більше цікавився своїм телефоном", – кажуть люди.

Примітно, що хлопець добровільно пройшов перевірку на детекторі брехні, але провалив її. Втім, мама хлопця це пояснювала тим, що син довгий час знаходився в депресії.

Убита Даша Лук'янченко Прес-служба Нацполіціі України

На вигляд він звичайний хлопець, середнього зросту і статури. Кілька років ніде не працював. Остання робота – сезонна.

Ніхто в Іванівці до останнього не міг повірити в такий поворот. Батьки Миколи при цьому поскаржилися, що весь час поліцейські цілодобово знаходяться біля їхнього будинку. Швидше за все, це робилося, щоб не дати переховати тіло.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Підозрюваний не зізнавався у скоєному до тих пір, поки його не видала місцева мешканка. За його словами, вбивство дівчинки сталося саме в тому місці, де жителі Іванівки чули крик.

Примітно, що в пошуках дівчинки брали активну участь ворожки і екстрасенси, які запевняли, що дитина жива і знаходиться в підвалі.

В ексклюзивному коментарі OBOZREVATEL перший заступник глави Національної поліції В'ячеслав Аброськін повідомив, що хлопець не вчиться і не працює, всі дні проводить за комп'ютером, іноді допомагає батькам, які працюють на ринку в Іванівці.

Ближче до ночі близькі 11-річної Дарини впізнали тіло дитини. За словами слідчого, батьки 22-річного підозрюваного, швидше за все, не знали про скоєне. Також вони відмовилися наймати йому адвоката. Правоохоронці розповіли, що хлопцеві загрожує довічне ув'язнення.

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