Відкритий лист керівництва "Комплексу Агромарс" щодо зловживань "Житомиргазу"

Президенту України

Зеленському В.О.

01220, м. Київ, вул. Банкова, 11

Прем’єр- міністру України

Гончаруку О.В.

01008, м. Київ, вул. Грушевського, 12/2

Голові Національного антикорупційного бюро України

Ситнику А.С.

03035, м. Київ, вул. Василя Сурикова, 3

Голові Служби безпеки України

Баканову І.Г.

01601 м. Київ 1, вул. Малопідвальна, 16

Генеральному прокурору України

Рябошапці Р.Г.

01011, м. Київ, вул. Різницька, 13/15

Голові Антимонопольного комітету України

Терентьєву Ю.О.

03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 45

Голові Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП)

Кривенко О.О.

03057 м. Київ, вул. Смоленська, 19

Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 847 від 29.06.2017 року Публічному акціонерному товариству по газопостачанню та газифікації "Житомиргаз" (код ЄДРПОУ 03344071), в подальшому перейменованому в АТ "Оператор газорозподільної системи "Житомиргаз", видано ліцензію на право провадження господарської діяльності з розподілу природного газу в межах території міста Житомир та Житомирської області (крім міста Коростишів та Коростишівського району), а також території сіл Бухни та Морозівка Погребищанського району та села Махаринці Козятинського району Вінницької області, де знаходиться газорозподільна система, що перебуває у власності, господарському віданні, користуванні чи експлуатації АТ "Житомиргаз".

13 вересня 2019 року працівниками АТ "Житомиргаз" було припинено газопостачання виробничого об’єкту споживача природного газу – ТОВ "Комплекс Агромарс", що знаходиться за адресою: Житомирська область, Чуднівський район, с. Стетківці. Припинення газопостачання відбулося у зв’язку з наявністю заборгованості за послуги з розподілу природного газу за серпень 2019 року в сумі 1 335,54 гривні.

13 вересня 2019 року нашим підприємством було оплачено послуги з розподілу природного газу у серпні 2019 року у сумі 1 335,54 гривні, а також сплачено за послуги з розподілу природного газу у вересні цього року 3 809,40 гривень.

20 вересня 2019 року ТОВ "Комплекс Агромарс" сплачено рахунок з відшкодування АТ "Житомиргаз" витрат на припинення та відновлення газопостачання.

Відповідно до п.п. 1, 6 глави 7 розділу VІ Кодексу газорозподільних систем Оператор ГРМ в установленому законодавством порядку має право припинити/обмежити газопостачання (розподіл природного газу) на об’єкт споживача (у тому числі побутового споживача) з дотриманням ПБСГ та нормативних документів, що визначають порядок обмеження/припинення природного газу, зокрема, у випадку несвоєчасної та/або неповної оплати послуг згідно з умовами договору розподілу природного газу.

Відновлення газопостачання (розподілу природного газу) здійснюється Оператором ГРМ протягом двох робочих днів у містах та п’яти календарних днів у сільській місцевості за письмовим зверненням споживача (його постачальника) про відновлення газопостачання (розподілу природного газу) та після усунення порушень (за їх наявності) і відшкодування Оператору ГРМ витрат на припинення та відновлення газопостачання (розподілу природного газу).

Всупереч вищевказаним вимогам законодавства, станом на 24.09.2019 року газопостачання виробничого об’єкту ТОВ "Комплекс Агромарс" не відновлено. В с. Стетківці розташована частина племінного господарства товариства, племінна птиця в кількості 20 млн. голів, що може загинути, а це призведе до великих матеріальних втрат.

ТОВ "Комплекс Агромарс" є великим платником податків, а нас відключають від газопостачання за 1300 грн. боргу, який був миттєво сплачений?

Слід звернути вашу увагу на деякі факти, які, як ми впевнені, відіграють важливу роль в ситуації, що склалась.

Товариство планує здійснити реконструкцію вузлу обліку газу, орієнтовні витрати відповідно до кошторисів складають 480 000 (Чотириста вісімдесят тисяч) грн. 00 коп. При цьому, працівники АТ "Житомиргаз" нам наполегливо пропонують виконати вказані роботи за 720 000 (Сімсот двадцять тисяч) грн. 00 коп, що майже вдвічі більше.

Товариство не заперечує щодо можливої співпраці, але в конкурентній середі.

Ми купуємо газ за 5 445 грн. за тис. куб.м. з ПДВ. Нам наполегливо пропонують співпрацю з компаніями "від АТ "Житомиргаз" з вартістю газу 6 100 грн. за тис. куб.м. з ПДВ , бо інакше "відключать".

23 вересня 2019 року Президент України заявив, що ми ніколи не подолаємо корупцію, якщо будемо заплющувати на неї очі і запропонував повідомляти про факти, що мають корупційні ознаки.

Просимо вас розібратись в ситуації, адже департамент ліцензійного контролю НКРЕКП систематично повідомляє Антимонопольний комітет України про можливі зловживання "Житомиргазу" своїм монопольним становищем.

Подібна ситуація негативно впливає на інвестиційний клімат в області, перешкоджає розвитку підприємництва в Україні.

Наше підприємство, навіть таке велике, залежить від монополістів, які використовують державні газові мережі за копійки та вимагають хабар або "відкат" за можливість працювати.

Враховуючи вищевказані обставини, вважаємо, що у діях АТ "Оператор газорозподільної системи "Житомиргаз" має місце зловживання монопольним становищем на ринку розподілу природного газу на території Житомирської області.

Просимо провести перевірку викладених фактів та, в разі підтвердження, притягнути підприємство-монополіста до відповідальності.

Генеральний директор "Комплекс Агромарс" Сігал Є.Я.

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