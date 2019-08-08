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"Відкриємо контрбатарейний вогонь!" У "ДНР" обмовилися щодо провокації проти ЗСУ

2.6т Читати матеріал російською

Одіозний терорист "ДНР" Едуард Басурін заявив, що незабаром на окупованих територіях Донбасу буде обстріляне мирне населення. Це дасть окупантам привід вдарити по Збройних силах України.

Про підготовлювану бойовиками провокацію злочинець розповів у ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Россия 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

План окупантів він розкрив, відповідаючи на запитання скандальної ведучої Ольги Скабєєвої про нібито приведення у повну бойову готовність української армії. Зокрема пропагандистка уточнила у Басуріна, чи є це правдою, чи все ж перебільшенням.

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Едуард Басурін

Едуард Басурін

Скріншот відео

"Яке ж може бути перебільшення, якщо снаряд калібром 152 або 122 прилетить у населений пункт. Це велика кількість жертв серед цивільного населення. Тому ми і намагаємося застерегти українську сторону від цих кроків. Бо ми тоді будемо змушені відкрити контрбатарейний вогонь і знищити ті позиції, з яких обстрілюється цивільне населення", – сказав терорист "ДНР".

Характерно, що про обстріл мирного населення Басурін заявив як про встановлений факт. Це свідчить про те, що окупанти вже спланували підступну атаку як проти цивільних, так і проти захисників України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у "ДНР" забили на сполох через страх наступу ЗСУ на Маріупольському напрямку після вбивства терористами чотирьох українських воїнів на Донбасі.

Інформацію про "приведення у вищий ступінь бойової готовності та висунення на передові позиції частин і підрозділів резерву ЗСУ на Маріупольському напрямку" оприлюднив представник "народної міліції "ДНР" Даниїл Безсонов.

Також терористи "ДНР" цинічно заявили, що нібито непричетні до вбивства чотирьох українських військових ЗСУ на Донбасі.

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Теми
Війна на Донбасі російська пропаганда Російсько-український конфлікт
Особи
Едуард Басурін Ольга Скабєєва
Місце
Україна
Теги
ДНР ЗСУ
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
что то за уши притянутое признание))))))
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Впрочем как всегда
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