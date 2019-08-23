"Відкопав, тому що речі шкода": підозрюваний у вбивстві дівчини в Харкові шокував зізнанням

17-річний підліток, якого підозрюють в убивстві 25-річної Яни Шевченко з Харкова, Данило Редін зробив досить цинічну заяву, якою шокував усіх присутніх у залі суду.

За його словами, йому довелося закопати нові кросівки і одяг: там були сліди крові. Але через три дні, коли все стихло, він відкопав їх, тому що стало шкода речей. Про це йдеться в сюжеті "Надзвичайних новин".

Зазначено також, що підозрюваний своєї провини не визнає, а його адвокат апелював до Європейської конвенції з прав людини і наполягав: Данила не можна відправляти у СІЗО. Він – студент 2-го курсу харчового коледжу і повинен вчитися, оскільки це – його конституційне право.

17-річного підлітка підозрюють у вбивстві

Ці слова обурили бабусю вбитої Яни. "Що ти несеш, синку? А хто її права захистить? Вона в землі лежить. А ти захищаєш його", – сказала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з'ясувалося, що хлопець хвалився злочином у дворі і розповідав страшні подробиці вбивства 25-річної Яни.

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