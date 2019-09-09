Відірвало ногу: військовий розкрив страшні подробиці спецоперації з вивезення Цемаха

Під час спецоперації із затримання Володимира Цемаха, фігуранта у справі про збитий на Донбасі "Боїнг" рейсу MH17, українському військовому Дмитру Гержану з позивним Тритон відірвало ногу.

Про це повідомляє проект "Донбас.Реалії". 47-річний солдат 74-го окремого розвідувального батальйону Збройних сил намагався допомогти розвідникові Олександру Колодяжному з позивним Кол.

"Ми йшли певним маршрутом, але натрапили на мінне поле. Саша йшов першим, хоча і промацував усе щупами, але все одно "зірвав" протипіхотну міну. Я побіг, щоб допомогти йому, і сам підірвався. Одразу після поранення я був при тямі – пам'ятаю навіть, як побачив свою відірвану стопу", – розповів Гержан.

Дмитро Гержан (ліворуч), поруч із ним Олександр Колодяжний Донбас​​. Реалії

За словами розвідника, його і Колодяжного евакуювали в Курахово Донецької області. Останній перебував у важкому стані, але деякий час також був у свідомості. Від отриманих поранень Колодяжний помер.

Відзначається, що Гержан пішов на війну на Донбасі в 2014 році як доброволець 5-го батальйону ДУК "Правий сектор". У 2018 році підписав контракт із 74-м батальйоном ЗСУ. Після того, що трапилося, солдат проходить реабілітацію.

Як зазначила журналістка Олена Лунькова, про поранення боєць розповідає з посмішкою.

"Відкотився назад, підняв ногу, кажу "бля*ь, відірвало (і сміється)", – процитувала вона чоловіка на своїй сторінці у Facebook.

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно учасник процесу вивезення Володимира Цемаха з окупованої бойовиками непідконтрольної Україні території розповів про деталі секретної військової операції.

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