Відірвало кінцівки: з'явилися моторошні подробиці підриву терористами машин ЗСУ

Внаслідок обстрілу терористами на Донбасі вантажних машин ЗСУ, що сталося вранці 16 січня, травми різного ступеня тяжкості отримали 10 українських військових.

У прес-службі ООС розповіли, що це сталося на позиціях 72 ОМБР, розташованих на східній околиці населеного пункту Троїцьке.

"Із ПТРК у напрямку населеного пункту Калинове був пошкоджений вантажний автомобіль, у результаті чого отримали поранення 5 військовослужбовців і 5 отримали травми (акубаротравма). Усім пораненим надано кваліфіковану медичну допомогу та евакуйовано до лікувальних установ. Їхньому життю нічого не загрожує ", — сказано в повідомленні.

Як уточнюється в сюжеті ТСН, ворог протитанковою ракетою потрапив у військовий "УРАЛ", припаркований поблизу окопів.

"Хлопці попадали. Я тільки побачив вибух, порох, дим чорний. Я відразу не зрозумів, потім кров пішла... Біля машини були всі і їх буквально розкидало. А я був біля машини з іншого боку, то мені осколок у шию потрапив", — розповів водій.

Ілюстрація. Війна на Донбасі

Всіх поранених доставили в місто Попасна. Троє з них перебувають у важкому стані, один у реанімації. Інші мають контузії, їм важко спілкуватися. У військових численні осколкові поранення, один боєць залишився без кінцівки.

Українські захисники відзначають, що до інциденту день був досить спокійним, майже без обстрілів.

На місце події журналістів не пускають, оскільки там проводяться слідчі дії.

Ілюстрація. Війна на Донбасі

Як повідомляв OBOZREVATEL, від початку 2019 року Україна зазнала непоправних втрат на Донбасі:

14 січня на Донбасі в результаті ворожого обстрілу загинув український воїн 72-ї ОМБр ім. Чорних Запорожців, молодший сержант Семенюк Микола Іванович.

10 січня в зоні ООС загинув український військовий Володимир Крупський (Заяр) із міста Гадяч Полтавської області.

1 січня у результаті обстрілу з боку окупаційних військ загинув військовослужбовець Об'єднаних сил.

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