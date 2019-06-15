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Відірвало голову і руки: в "ДНР" прогримів потужний вибух

29тЧитати матеріал російською

В окупованій Горлівці (Донецька область) в результаті вибуху загинув місцевий житель 1980 року народження.

Про це повідомляють "Новини Донбассу", посилаючись на так звану окупаційну владу.

Чоловік відпочивав на П'ятовському ставку з друзями, але відійшов в кущі, де і стався вибух. Обставини НП і вибуховий пристрій встановлюються.

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Повідомляється, що в результаті вибуху жертві відірвало голову в районі нижньої щелепи, а також кисті правої руки. З'ясувалося, що померлого звати Володимир Бобков.

П'ятовський ставок

П'ятовський ставок

wikimapia.org

П'ятовський ставок

П'ятовський ставок

wikimapia.org

Відірвало голову і руки: в "ДНР" прогримів потужний вибух

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно на Луганщині під час проведення сільськогосподарських робіт двоє трактористів підірвалися на невстановленому вибуховому пристрої.

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Тема
Новини Донецька і Донецької області
Місце
Україна
Теги
Новини ДНРНовини Донбасу
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
путинские подарки лугандонам работают
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Barinov Vitaly
Barinov Vitaly
В кустах похоже была растяжка примерно на уровне головы!
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Кацапожер Кацапожер
Кацапожер Кацапожер
Это установили украинские ДРГ, а на кого ещё валить?
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