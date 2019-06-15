Відірвало голову і руки: в "ДНР" прогримів потужний вибух

В окупованій Горлівці (Донецька область) в результаті вибуху загинув місцевий житель 1980 року народження.

Про це повідомляють "Новини Донбассу", посилаючись на так звану окупаційну владу.

Чоловік відпочивав на П'ятовському ставку з друзями, але відійшов в кущі, де і стався вибух. Обставини НП і вибуховий пристрій встановлюються.

Повідомляється, що в результаті вибуху жертві відірвало голову в районі нижньої щелепи, а також кисті правої руки. З'ясувалося, що померлого звати Володимир Бобков.

П'ятовський ставок wikimapia.org

П'ятовський ставок wikimapia.org

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно на Луганщині під час проведення сільськогосподарських робіт двоє трактористів підірвалися на невстановленому вибуховому пристрої.

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