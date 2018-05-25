Відібрав ніж: Стерненко вперше озвучив подробиці нападу

Відомий активіст, екс-глава обласного відділення "Правого сектора" в Одесі Сергій Стерненко розповів, що відібрав ніж у нападника.

Про це він розповів в коментарі журналістку Роману Скрипін в ефірі UMN, зазначивши, що йому не оголосили про підозру.

"Ми з Наташею, моєю дівчиною, йшли додому. На підході до будинку нас перестріли двоє людей, почали наносити удари, в тому числі ножем. Вдалося відібрати (ніж). Коли вони продовжили завдавати ударів я намагався оборонятися, побачив, що нападник почав тікати. Один в один бік, другий в інший. Я - за одним з них", - розповів Стерненко.

За словами активіста, нападник пробіг 30-40 метрів, після чого впав, тримаючись за бік. Чоловік заявив, що сильно поранений.

"Я викликав швидку, тут же побачив, що у мене з руки кров бризкає. Приїхала швидка. Вони замість того, щоб надавати першу медичну, почали нападати на Наталю, говорити, що "не можна їх знімати, вони проти", - зазначив він.

Стерненко додав, що медики після підійшли і "мляво" подивилися на пораненого.

"Сказали: "а, труп" і забрали мене", - зазначив він.

Стерненко також розповів, що у нього досить сильно поранена рука. Нападник порізав вени, артерію і сухожилля.

"Зробили операцію. Кілька годин ходжу з перемотаною, але все буде добре, відновиться", - сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, двоє чоловіків напали на Стерненка пізно ввечері 24 травня. Він оборонявся і завдав одному з них удар ножем в живіт. В результаті, чоловік помер. Поліція затримала другого підозрюваного.

Журналіст і волонтер Родіон Шовкошитний розповів, хто може стояти за нападом на Стерненка.