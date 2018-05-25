УкрEngРус
Реєстрація
ГоловнаБлоги

Відібрав ніж: Стерненко вперше озвучив подробиці нападу

3.8тЧитати новину російською

Відомий активіст, екс-глава обласного відділення "Правого сектора" в Одесі Сергій Стерненко розповів, що відібрав ніж у нападника.

Про це він розповів в коментарі журналістку Роману Скрипін в ефірі UMN, зазначивши, що йому не оголосили про підозру.

"Ми з Наташею, моєю дівчиною, йшли додому. На підході до будинку нас перестріли двоє людей, почали наносити удари, в тому числі ножем. Вдалося відібрати (ніж). Коли вони продовжили завдавати ударів я намагався оборонятися, побачив, що нападник почав тікати. Один в один бік, другий в інший. Я - за одним з них", - розповів Стерненко.

За словами активіста, нападник пробіг 30-40 метрів, після чого впав, тримаючись за бік. Чоловік заявив, що сильно поранений.

Новини
Різанина з Стерненко: скільки разів і чому його намагалися вбити

"Я викликав швидку, тут же побачив, що у мене з руки кров бризкає. Приїхала швидка. Вони замість того, щоб надавати першу медичну, почали нападати на Наталю, говорити, що "не можна їх знімати, вони проти", - зазначив він.

Стерненко додав, що медики після підійшли і "мляво" подивилися на пораненого.

"Сказали: "а, труп" і забрали мене", - зазначив він.

Стерненко також розповів, що у нього досить сильно поранена рука. Нападник порізав вени, артерію і сухожилля.

"Зробили операцію. Кілька годин ходжу з перемотаною, але все буде добре, відновиться", - сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, двоє чоловіків напали на Стерненка пізно ввечері 24 травня. Він оборонявся і завдав одному з них удар ножем в живіт. В результаті, чоловік помер. Поліція затримала другого підозрюваного.

Журналіст і волонтер Родіон Шовкошитний розповів, хто може стояти за нападом на Стерненка.

Читайте всі новини по темі "Кримінал" на сайті "Обозреватель".

Тема
Кримінал
Особи
Сергій СтерненкоРоман Скрипін
Місце
Україна
Об'єкт
розслідування
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
3
Смішно
0
Цікаво
8
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наші блоги