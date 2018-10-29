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''Відібрати і поділити'': у Меджлісі розкрили нову підлість окупантів у Криму

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Так звана "влада" анексованого Криму має намір "націоналізувати" нерухомість, що належить Меджлісу кримськотатарського народу.

Про це повідомив в ефірі ObozTV заступник глави Меджлісу Ільмі Умеров. За його словами, відібране майно дістанеться посібникам окупантів.

Представник Меджлісу не зміг детально повідомити, яке саме майно підлягає "націоналізації". За його словами, т.зв. "глава Криму" Сергій Аксьонов "сам знає перелік об'єктів".

"У всі часи в Росії практикується відбирати і ділити... Швидше за все, це пов'язано з тим, що проходив Курултай релігійних громад. Вчергове на п'ять років призначили муфтієм Еміралі Аблаєва. Він співпрацює з російською владою, є колаборантом. Мабуть, щоб догодити йому і його структурам, буде прийнято рішення про націоналізацію майна Меджлісу", - пояснив Умеров.

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"Це кілька офісів... Більшість членів Меджлісу залишається в Криму, але майна давно немає. Всі будівлі давно опломбовані і відібрані. А тепер їх хочуть розділити", - уточнив він.

Умеров відзначив, що в Меджлісі зараз не думають про судові позови проти окупантів: "Поки окупація триває, про жодні суди мови не буде. Після того, як окупація завершиться і Крим повернеться до складу України, все буде поставлено на місце. Ми нічого робити не будемо, все піде своєю чергою. Зараз така ситуація, що реальна влада в Криму російська".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Меджлісі запропонували створити на півострові кримськотатарську національну автономію і змінити назву адміністративно-територіальної одиниці Автономна республіка Крим.

Читайте всі новини по темі "Пряма трансляція" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVПорушення прав людини в Кримуанексія Криму
Особа
Ільмі Умеров
Місце
Україна
Об'єкти
Новини КримуМеджлісПорушення громадянських прав в Кримукримські татари
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
"Представитель Меджлиса затруднился детально сообщить, какое именно имущество подлежит "национализации" Хохлы, если вы такое едите, то ещё большие дебилы, чем кажетесь.
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Michael Kuksov
Michael Kuksov
Вообще ситуация интересная. Ну, например, Верховная Рада имеет имущество? Госдума имеет имущество Все здания, техника, имущество принадлежит ГОСУДАРСТВУ!!! Почему же Меджлис крымских татар обладал имуществом? Построили? Купили? Кто платил? Меджлис был избран, потом переизбран...Откуда собственность Интересная ситуация.
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
В Крыму не существует такой организации как "меджлис" В (на) украине действительно существует экстремистско-террористическая организация с подобным названием.Вот пусть в (на) украине эти террористы и обзаводятся имуществом.
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