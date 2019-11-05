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5 листопада • оновлено в 13:05
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Відібрали 12 млн: на Одещині відбувся зухвалий напад на бізнесменів

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На автодорозі Київ-Одеса стався зухвалий напад на автомобіль підприємців. У них відібрали понад 12 млн гривень.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіціі Одеської області. Інцидент стався близько 18:00 понеділка, 4 листопада.

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"Автомобіль підприємців, які їхали на промтоварний ринок за товаром, зупинився у кафе на під'їзді до Одеси. У цей час група невідомих осіб у камуфляжній формі і балаклавах розпорошила на людей в салоні балончик з невідомою речовиною, заволоділи сумками з грошима в сумі понад дванадцять мільйонів гривень і зникли з місця події на своєму автомобілі", – повідомили в поліції.

Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України.

Злочинці поки не затримані.

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Місце
Україна Одеса
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