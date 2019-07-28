"Відданий народу України": СБУ спіймала агента ФСБ. Усі подробиці

Українська контррозвідка затримала колишнього офіцера української міліції, який працював на Росію та за завданням ФСБ намагався влаштуватися в ізраїльську розвідку "Моссад".

Він проживав у Кременчуці Полтавської області. Як пише ТСН, агент країни-агресора з позивним "Дементій" став працювати на РФ від початку бойових дій на Донбасі (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

"Я до цього [затримання] був готовий. Я ж, бачите, опору не чинив. Не бився головою об стіну, не валявся в істериці. Я до цього морально був готовий", – розповів він.

Скрін відео

У квартирі агента знайшли багато файлів із секретною інформацією про українських військовослужбовців. Зокрема, список офіцерів запасу, приписаних до Кременчуцького військкомату.

Як з'ясували слідчі, саме "Дементій" здав ФСБшникам українця Ігоря Кияшко, якого в Росії засудили на вісім років.

Під час обшуку в агента також знайшли заяву про бажання нібито добровільно допомагати ізраїльській розвідці. За вказівкою ФСБшних кураторів, він відправив її на сайт "Моссад".

"Сказали відправити текст. Я такий-то і такий-то, офіцер поліції, ім'я, прізвище, готовий до співпраці з вами в кримінальному середовищі. Я заповнив і відправив. Отримав відповідь, що їм потрібні люди, які знають іврит", – розповів чоловік.

Крім того, в його квартирі вилучили понад дев'ять тисяч доларів, отриманих за роботу на РФ. "Він розписувався за суму більшу, ніж та, яку йому видавали на руки", – зазначив один з офіцерів Департаменту контррозвідки СБУ.

Відомо, що жителя Кременчука завербували нинішні підполковники ФСБ, колишні українські силовики – Микола Путінцев і Кирило Симагін.

Вони влаштували колишньому міліціонеру "пастку" на кримському узбережжі. Там офіцер закрутив роман із жінкою, підставною особою.

"Тільки піднімаємося, а вона крик підняла, що нібито я її зґвалтував. Тут з'являється дільничний і ще якийсь чоловік у цивільному", – згадав "Дементій".

Йому запропонували альтернативу: термін у російській в'язниці або робота на ФСБ. Агент зробив вибір: працювати на ворога й отримувати чималі гонорари.

"Дементій" Скрін відео

При тому особиста справа українця, як підкреслили журналісти, виглядала так, ніби він – зразок офіцерської честі. "Бачите, написано, морально стійкий, відданий справі служіння народу України. Державні таємниці зберігати вміє", – вказав офіцер.

Далі в його справі – присяга на вірність Україні, яку він підписав у перші місяці незалежності. За зраду "Дементію" світить 12 років за ґратами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ветеран зовнішньої розвідки України Василь Богдан розповів, як ФСБ вербує заробітчан з України.

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