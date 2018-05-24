У Черкасах чоловік з гранатами захопив офіс партії: всі подробиці

У центрі Черкас 24 травня в офісі партії "Черкащани" трапилася перестрілка, в результаті був убитий депутат Черкаської обласної ради від ВО "Батьківщина", екс-заступник міського голови міста Анатолія Бондаренка Сергія Гура.

Костянтин Мірошниченко на своїй сторінці в Facebook повідомляв, що нападник з двома гранатами забарикадувався і погрожував самогубством.

У поліції повідомили, що рух в прилеглому районі було перекрито. Правоохоронці не коментували інформацію про стрілянину, не маючи точних відомостей.

"Можливо, всередині між співробітниками виник конфлікт. Це можемо ми допускати. Але всі обставини з'ясовують слідчі", - так прокоментували в поліції.

Як стало відомо OBOZREVATEL з власних джерел, 25 травня о 18:20 в приміщенні офісу сталося зіткнення.

Конфлікт виник між депутатом Черкаської обласної ради від ВО "Батьківщина" Сергієм Гурой, відомого в кримінальних колах на прізвисько "Гурентій" і громадянином Миколою Гончаром.

Останній раніше працював охоронцем Гури. Під час зіткнення він погрожував предметом, схожим на гранату, закрився в кабінеті разом з депутатом.

За свідченням охоронця Володимира, Гончар двічі вистрілив в район грудної клітини та голови депутата.

Після огляду фахівцями вибухотехнічної служби ГУ НП в Черкаській області офісного приміщення, було виявлено труп Гури і дві гранати типу РГД і Ф-1.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно на групу людей в Харкові біля ресторану напали кілька людей. Пізніше стало відомо, що нападників було четверо, з яких двоє стріляли.

Як з'ясували правоохоронці, чоловік, в якого стріляли, мав кримінальне минуле .