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15 листопада • оновлено в 23:49
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/ Розслідування

Відбулася малою кров'ю: суд виніс рішення щодо спійманої в Офісі Зеленського хабарниці

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Вищий антикорупційний суд застосував до чиновниці Офісу президента України Світлани Кондзелі, яку спіймали на великому хабарі, запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Про рішення в п'ятницю, 15 листопада, повідомила в Facebook пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Крім того, на підозрювану покладено низку процесуальних обов'язків, зокрема носіння електронного браслета.

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Антикор

У САП нагадали, що прокуратура наполягала на застосуванні до підозрюваної запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 7,68 млн гривень застави.

Таке рішення підтримувало і НАБУ, однак суд вирішив не карати суворо хабарницю.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Ірина Кулініч Ірина Кулініч
Особа
Світлана Кондзеля
Місце
Україна
Теги
Вищий антикорупційний суд Спеціалізована антикорупційна прокуратура
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Sviridov Aleks
Sviridov Aleks
Рецепт прост. Всю полноту власти берёшь на себя чтобы кроме президента никто ничего не решал и в итоге через подставных лиц заносят человеку решающему вопросы. Эта женщина отделается лёгким испугом, а президент станет просто осторожнее
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Вор должен сидеть в тюрьме! Да, Зе?
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Нах такая власть если она должна сидеть пожизненно?
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