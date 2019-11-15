Відбулася малою кров'ю: суд виніс рішення щодо спійманої в Офісі Зеленського хабарниці

Вищий антикорупційний суд застосував до чиновниці Офісу президента України Світлани Кондзелі, яку спіймали на великому хабарі, запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Про рішення в п'ятницю, 15 листопада, повідомила в Facebook пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Крім того, на підозрювану покладено низку процесуальних обов'язків, зокрема носіння електронного браслета.

Світлану Кондзелю відправили під домашній арешт Антикор

У САП нагадали, що прокуратура наполягала на застосуванні до підозрюваної запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 7,68 млн гривень застави.

Таке рішення підтримувало і НАБУ, однак суд вирішив не карати суворо хабарницю.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

12 листопада в Офісі президента розповіли про затримання Кондзелі, яка пропонувала "вирішити питання" за $150 тис.

Згодом стало відомо, що НАБУ затримало голову департаменту Офісу президента Кондзелю за шахрайство на $150 тис.

Також Спеціальна антикорупційна прокуратура повідомила, що крім директора департаменту забезпечення доступу до публічної інформації Офісу президента Світлани Кондзелі НАБУ затримало її спільників.

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