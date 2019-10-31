Пацієнти голі, ходять ''під себе'': які жахи приховують українські психлікарні

В українських психіатричних закладах жорстоко поводяться з хворими людьми. Їх не пускають у туалет, не випускають на вулиці, закривають на ніч на замок, а на їх гроші купують пиво і цукерки.

Жахи психіатричних лікарень викликають шок. Детальніше в матеріалі OBOZREVATEL.

Виявили людей без одягу

У Вінницькій області в психоневрологічному інтернаті в смт Плиски перевіряючі департаменту соцзахисту Вінницької обладміністрації і громадської організації "User" виявили за закритими на замок і ланцюг дверима кілька абсолютно голих пацієнтів.

У кімнаті з кахлем перебували і чоловіки, і жінки, і навіть підлітки. Тут не було туалету, тому хворі люди змушені були "ходити в туалет" прямо на підлогу. У приміщенні стояли сморід і антисанітарія.

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Ще влітку інтернат перевіряли представники Уповноваженого з прав людини у Верховній Раді, які знайшли низку порушень. "Потім у вересні вже поїхали ми, знайшли багато порушень і дали 10 днів на виправлення.

Але директор департаменту соцзахисту Вінницької ОДА Наталія Заболотна запропонувала поїхати туди рано вранці, щоб подивитися, що ж там відбувається ночами. Ми прибули туди о 5.30 ранку. А о 5 годині у них підйом, і цих людей зі спальної кімнати переганяють в цю кімнату голими. Поки інші пацієнти виносять брудну білизну, вони там перебувають", – розповів OBOZREVATEL керівник "User" Руслан Імереллі.

Як з'ясувалося, вночі в інтернаті практично немає обслуговуючого персоналу. Людей закривають на замок, також закриті туалети, тому люди змушені справляти нужду в ліжку. "У мене виникає питання. Працюють в інтернаті місцеві жителі, і якщо вони так ставляться до безпорадних пацієнтів, то як же вони ставляться до своїх рідних? Це просто нелюдяно", – обурюється Імереллі.

На гроші хворих купували пиво і кури-гриль

Крім того, люди скаржилися, що їм не вистачає їжі, на кухні замість м'яса було тільки сало і кістки.

Плисківський психоневрологічний інтернат UA: Вінниця

А директор інтернату, за словами Руслана Імереллі, користувався грошима пацієнтів. "Директор йшов у банк, знімав із рахунків хворих гроші, потім відправлявся в супермаркет, де купував пиво, курок-гриль, різні сири, цукерки. Все те, що ніяк не входить в раціон харчування його підопічних. А люди в цей час їли сало", – розповідає Імереллі.

Зникнення грошей пацієнтів фіксували і в офісі Уповноваженого з прав людини. На сайті є офіційне повідомлення про те, що ще в грудні минулого року з рахунків 22 пацієнтів було знято по 5 тисяч гривень. Хоча люди не могли користуватися своїми грошима.

"Директор інтернату спочатку пояснював це проведенням дня іменинника, потім – покупкою одягу для підопічних. Причому жодних підтверджувальних документів надано не було", – повідомляють в офісі Уповноваженого.

Висновки перевіряючих Офіс Уповноваженого з прав людини в ВР

Там же зазначається, що в день перевірки, за даними бухгалтерії, на складі повинно було бути 65 кг оселедця, але по факту там виявили трохи більше 15 кг. Замість куплених сметани, масла пацієнтам давали маргарин і сметанний продукт. А на складі виявили прострочену їжу. Кудись безслідно зникли документи на покупку паливно-мастильних матеріалів і бензину суму понад 40 тисяч.

Незважаючи на такі серйозні порушення, колишній директор закладу Іван Катрук звільнився за згодою сторін. "Хоча департамент підготував документи на звільнення його за ч. 1 ст. 141, глава облради підписав заяву за погодженням сторін", – говорить Імереллі.

Зараз поліція веде розслідування за статтею "незаконне позбавлення волі".

Платять лікарні по 2,5 тисячі гривень

Але Плисківський психоневрологічний інтернат не єдиний заклад, де порушують права пацієнтів і знущаються над ними.

У Донецькій області в Слов'янську обласна психіатрична лікарня 17 років працювала без ліцензії на надання медичних послуг. "У лікарні, розрахованій на 40 пацієнтів, перебуває 67 осіб. Жодної реабілітації, жодної медичної допомоги там немає. Всі пацієнти надані самі собі.

А за словами батьків, вони щомісяця платять установі 2,5 тисячі гривень за те, щоб їхніх дітей утримували в нормальних умовах", – розповідає Імереллі.

За його словами, під час відвідин лікарні, в туалеті не було навіть дверей у кабінках. Одночасно там могло перебувати 10-15 осіб, які прийшли туди покурити і справити нужду. Правда, в Донецькій обладміністрації запевняють, що в грудні відкриють новий корпус, і там з туалетами все буде нормально.

Також, за словами правозахисника, пацієнти скаржаться на брак їжі, чиновники запевняють – годують за нормами.

Порушення в цій лікарні виявили представники офісу Уповноваженого з прав людини. Вони двічі проводили тут перевірки і кажуть, що порушення не були усунені. Зокрема, людей не випускають на прогулянку, і вони не мають можливості спілкування.

Пацієнтів карають ліками

Руслан Імереллі вважає, що головна проблема наших психіатричних установ – надання неякісної психіатричної допомоги та реабілітаційних послуг.

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"Персонал професійно підготовлений погано. Це питання до місцевих органів влади. Що стосується МОЗ, то їм давно час переглянути і змінити список безкоштовних ліків для пацієнтів. Він давним-давно застарів, туди потрібно вносити нові якісні препарати", – вважає громадський працівник.

Крім того, за словами Імереллі, в наших лікарнях існує таке явище, як покарання пацієнтів ліками. "Буквально вчора телефонувала мама пацієнта з Житомира. Син її АТОвець, він перебуває на примусовому психіатричному лікуванні. Хлопець запитав у лікарів, чому його не запросили на суд, де розглядалося його питання. І його тут же почали заколювати медикаментами, а мамі заявили, що взагалі не зобов'язані його лікувати", – розповідає Імереллі.

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Медсестра застосовувала силу до пацієнта

Багато порушень і в інших психіатричних закладах України. Наприклад, у жовтні представники Уповноваженого з прав людини в ВР побували в Полтавській обласній психіатричній лікарні №2 "Снітине".

Це вже не перший візит до цієї установи і нічого тут не змінилося. Людей тримають в ізоляції, не випускають на вулицю, у них немає доступу навіть до питної води. Вони сплять на старих ліжках, де замість сітки лежать дерев'яні дошки, а простирадла, матраци і ковдри брудні і старі. Тут немає кімнати, де пацієнти могли б чимось зайнятися, почитати книги.

На таких ліжках сплять пацієнти в Полтавській обласній психіатричній лікарні Офіс Уповноваженого з прав людини в ВР

Перевіряючі застали сцену, коли старша медсестра лікарні силою намагалася змусити пацієнта виконати її вказівки. І хоча тут немає тих, хто лікується примусово, людей не відпускають додому, хоча вони дуже хочуть. А пацієнтці, якій потрібна хірургічна допомога, нічим не допомагають.

Що стосується харчування, то тут не виявили ні м'яса, ні риби, ні кисло-молочних продуктів.

За гроші безпорадних пацієнтів купили ноутбуки

А в Високотополянському психоневрологічному інтернаті виявили, що за гроші лежачих хворих керівництво інтернату купило... комп'ютери, монітори, ноутбуки, флешки. Якими пацієнти користуватися, звичайно, не зможуть. А пральною машинкою, чайником, морозилкою користувалися співробітники. Єдина розвага для жителів цього інтернату – перегляд телевізора.

В Ушкальському психо-неврологічному інтернаті на Херсонщині пацієнтів у туалет пускають тільки по годинах. В інший час санітарна кімната просто закрита. Люди скаржилися перевіряючим, що ліки їм призначають як покарання і не говорять, що саме колють, і чому саме так лікують. Також їх не випускають за територію, хоча там є магазин, де можна купити продукти. За їхні гроші санітарки їм самі купують товар у лікарняній лавці.

У туалет пацієнтів пускають по годинах Офіс Уповноваженого з прав людини в ВР

А ось на Кіровоградщині в Знам'янському психоневрологічному інтернаті пацієнти поскаржилися, що персонал над ними знущається. Вони кажуть, що співробітники їх ображають і кидають у них недопалки.

Є проблеми й у Львівській області. Наприклад, у Львівській обласній психіатричній лікарні пацієнтів годують одними супами і кашами. На тій же Львівщині в Судовішнянському психоневрологічному інтернаті перевіряючі знайшли двох жінок, яких цілий рік не виводили на вулицю. А одна жінка була з больовим синдромом, однак їй не давали адекватних знеболювальних.

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