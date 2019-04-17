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Відбили 20 км: названі приголомшливі успіхи ОС із зачистки Донбасу від терористів

5.4тЧитати матеріал російською

Від початку дії Операції Об'єднаних сил (30 квітня 2018 року. — Ред.) українські захисники змогли повернути під свій контроль 20 квадратних кілометрів окупованої території Донбасу.

Крім того, їм вдалося поліпшити своє тактичне положення на певних ділянках фронту. Про це розповів командувач ООС Сергій Наєв в інтерв'ю ВВС.

Як приклад він навів ситуацію під Горлівкою, де українські війська відновили контроль над населеними пунктами Південне (колишня назва Ленінське) і Шуми.

ООС

ООС

"Слово і Діло"

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"Всього за час ООС у деяких місцях вдалося поліпшити тактичне положення на глибину від двох до п'яти кілометрів, а загальна площа території, яку повернули під контроль української влади, — близько 20 квадратних кілометрів", — наголосив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку квітня українські захисники звільнили частину окупованого Донбасу, закріпившись на позиціях поблизу Донецька. Раніше на згадані позиції, що вважалися "сірими зонами", регулярно навідувалися снайпери і розвідники ворога. Щоб убезпечити військових і цивільних від агресії окупантів, командування ООС вирішило взяти будівлі під свій контроль.

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Тема
Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Особа
Сергій Наєв
Місце
Україна
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
20 кв км ...серой зоны??А не серой...???Ноль??????
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Naibadze Petr
Naibadze Petr
В тяжелых боях, понеся тяжелые потери, отбили себе яйца:))))
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
За пять лет занели серую зону полный бред. Ваяки обосраные
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