"Видушили з Путіна": Чорновіл розкрив історію появи скандальної "формули Штайнмайера"

Жодної "формули Штайнмаєра" не існує. У 2016 році глава МЗС Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр просто озвучив позицію президента РФ Володимира Путіна.

Таку заяву зробив в ефірі ObozTV колишній народний депутат України (III, IV, V і VI скликань), відомий політичний діяч Тарас Чорновіл. За його словами, він входив до групи радників під час переговорного процесу в 2016 році, тому добре знає походження цієї "формули".

"Немає "формули Штайнмаєра", – наголосив Чорновіл.

Він пояснив, що на переговорах в "нормандському форматі" 20 жовтня 2016 року тодішній президент України Петро Порошенко разом з канцлером ФРН Ангелою Меркель і президентом Франції Франсуа Олландом "видавили" з Путіна згоду на "дорожню карту" щодо Донбасу.

"Вони втрьох "видавили" з Путіна все, що хотів Порошенко. Путін погодився. Але, виїхавши звідти, він уже з Москви через Лаврова (Сергій Лавров, глава МЗС РФ. – Ред.) сказав: "Я цього робити не буду. Я відмовляюся"... І Меркель, щоб врятувати дорожню карту, сказала Штайнмаєру зустрітися з Лавровим і представити всій "четвірці" позицію Путіна", – поділився Чорновіл.

"Представлена позиція не була позицією Штайнмаєра. Цю позицію чітко зарегламентував Лавров. Це позиція капітуляції, повної капітуляції. Це повна відмова від рішень, які вони ухвалили 20 жовтня, буквально за кілька тижнів до цього", – зазначив він.

Політик уточнив, що "дорожня карта", від якої РФ пізніше відмовилася, була вже написана.

"Пункт перший: спочатку всі питання безпеки, тільки потім – політика. Пункт другий: жодної автономії. Не "особливий статус", а особливості місцевого самоврядування. Жодної повної амністії, а звільнення від відповідальності за дуже конкретними статтями Кримінального кодексу", – передав він зміст документа.

"Її не побачили, тому що Росія тоді все заблокувала", – додав Чорновіл.

Він ще раз звернув увагу, що "формулою Штайнмаєра" усі перелічені вище домовленості руйнувалися.

"Виявилося, вибори можна провести без виведення російських військ. Виявилося, що закон не про особливості місцевого самоврядування, а про особливий статус. Ось ці речі і є "формулою Штайнмаєра". Про неї навіть говорити, що ми її підтримуємо – дуже погано. Катастрофічно", – попередив колишній нардеп.

Проти "формули Штайнмаєра" в Україні пройшли масові протести tva.ua

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