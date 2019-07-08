"Від власника до ведучого!" ГПУ взялася за розслідування телемосту між каналами Росії та України

Генеральна прокуратура України зареєструвала кримінальні провадження за фактом підготовки телемосту між українським каналом NewsOne і прокремлівським "Россия 1".

Підготовку спільного ефіру з країною-агресором розцінили як замах на держзраду. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив глава ГПУ Юрій Луценко.

"ГПУ зареєструвала провадження щодо замаху на вчинення державної зради шляхом надання інформаційної підтримки підривної діяльності проти України", — уточнив генпрокурор.

Анонс ефіру Скріншот

Луценко наголосив, що причетними вважаються "від власника каналу до ведучого, який опублікував анонс". Вони викликані на допит. Також Генпрокурор заявив, що прокуратура наполягатиме на арешті рахунків каналу.

"Кінцевим беніфіціаром, власником NewsOne, є київська компанія, керівниками якої є громадяни Кіпру, один із яких також є співзасновником іншої кіпрської компанії-співвласника російського "Промсвязьбанка", що визнаний спонсором оборонних замовлень Росії", — заявив глава ГПУ.

Таким чином, одна і та сама особа пов'язана з банком, який проводить фінансування агресивних дій Росії, і з російською каналом. На думку Луценка, цієї інформації достатньо для того, щоб РНБО застосувало санкції до цього ЗМІ.

Як писав OBOZREVATEL, 7 липня стало відомо про запланований телеміст між українським і російським каналами. Подія широко анонсувалося в Росії, а за заклики до перегляду взявся особисто один із найвідоміших кремлівських пропагандистів Дмитро Кисельов.

Після суспільного резонансу NewsOne заявив, що телеміст "Треба поговорити" нібито покликаний започаткувати переговори між двома країнами, як свого часу це зробив спільний ефір між США і СРСР.

Об'єднані націоналісти країни від імені лідера партії "Національний Корпус" Андрія Білецького виснули вимогу Зеленському відреагувати на анонсований телеміст і дали йому на це добу.

До акцій протесту долучилися партії "Європейська солідарність" і "Голос". Останні навіть організували мітинг під телеканалом.

Президент України Володимир Зеленський закликав українців зберігати спокій через майбутній телемыст.

Після гучного скандалу український канал заявив про скасування ефіру і нібито погрози "розправи".

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