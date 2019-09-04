"Від Лісабона до Джакарти": Лавров обмовився про окупаційні плани Росії

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, виступаючи перед студентами МДІМВ, припустився дивної обмовки. Він зазначив, що Росія має прагнути миру, допомагаючи зміцненню передбачуваності й стабільності на великих просторах "від Лісабона до Джакарти".

На ці слова звернув увагу у своєму відеоблозі на YouTube український журналіст Роман Цимбалюк (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Сергій Лавров Інтерфакс

"Ось бачите – "миротворчий" апетит приходить під час їди. Раніше говорили про те, що буде спільний простір від Лісабона до Владивостока. Але ні – Сергій Вікторович вирішив цей простір розширити – від Лісабона транзитом через Владивосток до Джакарти. І виникає в таких глобальних питаннях маса нюансів. Наскільки я розумію, головне в цій справі – щоб російськомовних не утискали. А головне – в Україні", – прокоментував він натяки Лаврова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше, виступаючи на Мюнхенській конференції з безпеки, Лавров підтримав ідею створення великої Європи від Атлантики до Уралу.

Пізніше цю тезу озвучив і президент Франції Еммануель Макрон під час зустрічі з російським колегою Володимиром Путіним. Так, він назвав Росію "європейською державою" і закликав покращити відносини країн, щоб "відтворити Європу від Лісабона до Владивостока".

Цимбалюк, зі свого боку, зазначив, що європейським лідерам слід подивитися на те, що трапилося з Донбасом після російського вторгнення, перш ніж підтримувати ідею про "Європу від Лісабона до Владивостока".

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