Новини Реклама
4 вересня • оновлено в 10:34
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

"Від Лісабона до Джакарти": Лавров обмовився про окупаційні плани Росії

5.1т Читати матеріал російською

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, виступаючи перед студентами МДІМВ, припустився дивної обмовки. Він зазначив, що Росія має прагнути миру, допомагаючи зміцненню передбачуваності й стабільності на великих просторах "від Лісабона до Джакарти".

На ці слова звернув увагу у своєму відеоблозі на YouTube український журналіст Роман Цимбалюк (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Сергій Лавров

Сергій Лавров

Інтерфакс

"Ось бачите – "миротворчий" апетит приходить під час їди. Раніше говорили про те, що буде спільний простір від Лісабона до Владивостока. Але ні – Сергій Вікторович вирішив цей простір розширити – від Лісабона транзитом через Владивосток до Джакарти. І виникає в таких глобальних питаннях маса нюансів. Наскільки я розумію, головне в цій справі – щоб російськомовних не утискали. А головне – в Україні", – прокоментував він натяки Лаврова.

Новини
"Країна-миротворець!" Цимбалюк вгамував Лаврова за випади проти української мови

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше, виступаючи на Мюнхенській конференції з безпеки, Лавров підтримав ідею створення великої Європи від Атлантики до Уралу.

Пізніше цю тезу озвучив і президент Франції Еммануель Макрон під час зустрічі з російським колегою Володимиром Путіним. Так, він назвав Росію "європейською державою" і закликав покращити відносини країн, щоб "відтворити Європу від Лісабона до Владивостока".

Цимбалюк, зі свого боку, зазначив, що європейським лідерам слід подивитися на те, що трапилося з Донбасом після російського вторгнення, перш ніж підтримувати ідею про "Європу від Лісабона до Владивостока".

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Особи
Сергій Лавров Роман Цимбалюк
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
23
34
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
9
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Изя Бродский
Изя Бродский
Ага. А надысь Пу во Францию ездил и в Финляндию. Не иначе, замыслил присоединение
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Pavlov Dmiyty
Pavlov Dmiyty
Ромка молодца. Зачот. Находясь в самом сердце Мордора да еще и с семьей этот борцун с режымом не зря ест хлеб производимый ахрессором. Ну кто бы еще заметил хитрые планы Кремля в этой оговорке? А Ромка заметил. И вовремя разоблачил преступный режым, раскрыв всему миру оккупационные планы России. СУГС, ёпста! Вместе пабедим.
Показати коментар повністю
Відповісти
4
2
филипп филипыч
филипп филипыч
Pavlov Dmiyty, это пять)
Показати коментар повністю
Відповісти
2
1

Блоги / думки

ads pixel