"Від кого ховаються?" Нардеп розповів, навіщо Рада купила колючий дріт

Рішення народних депутатів України відгородити колючим дротом парламентські комітети в центрі Києва говорить про їхнє бажання "спробувати, що таке в'язниця".

Про це заявив в ефірі ObozTV нардеп Сергій Шахов ("Воля народу"). Політик назвав "нісенітницею і дурістю" покупку і монтаж бар'єру з колючого дроту для охорони комітетів і приймальні парламенту по вулиці Банковій 6/8. Він поцікавився - від кого ж ховаються депутати?

"Це народні обранці, мої колеги, які працюють у комітетах, вирішили спробувати, що таке в'язниця, і встановити собі цей колючий дріт", - припустив народний депутат.

За словами Шахова, подібні дії свідчать лише про те, що нардепи ховаються від народу, з яким вони повинні бути.

"Я візьму, на-гора підніму документи, хто саме закупив цей дріт", - пообіцяв він.

Народний депутат уточнив: нехай сума, витрачена на закупівлю колючого дроту, відносно невелика - всього 26 тис. гривень - тим не менш, це гроші українських платників податків.

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