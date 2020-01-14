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14 січня • оновлено в 10:30
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Від горобця до безпілотника: у Росії оскандалилися дикими версіями аварії літака МАУ

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Після авіакатастрофи українського літака МАУ в Тегерані в Росії низка "експертів" висловлювали думку, що Іран не міг збити Boeing 737 ракетою.

Список так званих експертів у Facebook опублікував авіаційний фахівець Вадим Лукашевич.

Так, одним із перших падіння літака коментував військовий льотчик РФ, генерал-майор Володимир Попов.

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"Я сам стикався з птахами, наприклад, горобець, який потрапляє в носову частину крила лайнера, – пробиває отвір, а в цій частині метал досить міцний... Уламки летять навіть від землі. Вони могли детонувати від удару й пробити обшивку, через що й створюється враження, що це вплив елементів, що уражають", – розповідав військовий.

Також про малоймовірність влучання ракети повідомляв генерал-лейтенант Айтеч Біжев.

"Це особливо охоронна зона з жорсткими обмеженнями, які виключають застосування в цьому районі ЗРК ППО. У всіх міжнародних аеропортах встановлюються особливо суворі заходи безпеки... Відео з місця падіння українського літака не може підтвердити або спростувати вплив на нього ЗРК через займання уламків", – наголошував він.

Катастрофа в Ірані

Катастрофа в Ірані

Російський військово-технічний експерт Юрій Антипов називав падіння Boeing "технічною несправністю".

"Якби полум'я поширювалося по зовнішніх поверхнях судна, то воно б дуже-дуже довго пробиралося до кабіни пілотів. Адже тільки тоді, коли полум'я увірвалося б до кабіни, люди там не змогли б керувати літаком", – вважав він.

Заперечував основну версію також і російський військовий експерт Віктор Мураховський.

"Сліди влучання бойових частин зенітної ракети або ракети "повітря-повітря" на деталях, на уламках літака – нічого цього немає. Все йде в рамках інформаційного шуму", – стверджував він.

Крім того, російський сенатор Франц Клінцевич заявляв, що український лайнер збив американський дрон.

"Зіткнення літака з американським безпілотником, який незаконно перебував у повітряному просторі Ірану та кружляв над цією територією, – це мені здається значно переконливішим", – повідомляв політик.

Від горобця до безпілотника: у Росії оскандалилися дикими версіями аварії літака МАУ

Скриншот

Від горобця до безпілотника: у Росії оскандалилися дикими версіями аварії літака МАУ

Скриншот

Від горобця до безпілотника: у Росії оскандалилися дикими версіями аварії літака МАУ

Скриншот

Від горобця до безпілотника: у Росії оскандалилися дикими версіями аварії літака МАУ

Скриншот

Від горобця до безпілотника: у Росії оскандалилися дикими версіями аварії літака МАУ

Скриншот

Від горобця до безпілотника: у Росії оскандалилися дикими версіями аварії літака МАУ

Скриншот

Від горобця до безпілотника: у Росії оскандалилися дикими версіями аварії літака МАУ

Скриншот

Від горобця до безпілотника: у Росії оскандалилися дикими версіями аварії літака МАУ

Скриншот

Від горобця до безпілотника: у Росії оскандалилися дикими версіями аварії літака МАУ

Скриншот

Від горобця до безпілотника: у Росії оскандалилися дикими версіями аварії літака МАУ

Скриншот

Від горобця до безпілотника: у Росії оскандалилися дикими версіями аварії літака МАУ

Скриншот

Від горобця до безпілотника: у Росії оскандалилися дикими версіями аварії літака МАУ

Скриншот

Від горобця до безпілотника: у Росії оскандалилися дикими версіями аварії літака МАУ

Скриншот

Від горобця до безпілотника: у Росії оскандалилися дикими версіями аварії літака МАУ

Скриншот

Від горобця до безпілотника: у Росії оскандалилися дикими версіями аварії літака МАУ

Скриншот

Від горобця до безпілотника: у Росії оскандалилися дикими версіями аварії літака МАУ

Скриншот

Від горобця до безпілотника: у Росії оскандалилися дикими версіями аварії літака МАУ

Скриншот

Від горобця до безпілотника: у Росії оскандалилися дикими версіями аварії літака МАУ

Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, кремлівські пропагандисти влаштували цілу істерію навколо трагедії зі збитим українським лайнером МАУ. Намагаючись спростувати причетність Ірану до ракетної атаки, рупори путінського режиму висували найнеймовірніші версії.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Місце
Росія
Теги
Авіакатастрофа розбився літак МАУ Boeing Новини Росії
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Ваш любимый эксперт из США: https://www.obozrevatel.com/crime/aviakatastrofa-mau-v-irane-voennyij-ssha-ukazal-na-priznak-terakta.htm Тоже ваш любимый журналист и "военный эксперт": https://www.obozrevatel.com/abroad/ne-pvo-voennyij-ekspert-oproverg-odnu-iz-versij-krusheniya-ukrainskogo-boeing-737.htm
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Какая страна такие и эксперты! Пхахах
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Чумак Олег
Чумак Олег
на паРаші з упоротих експертів хоч греблі гати
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