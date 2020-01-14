Від горобця до безпілотника: у Росії оскандалилися дикими версіями аварії літака МАУ

Після авіакатастрофи українського літака МАУ в Тегерані в Росії низка "експертів" висловлювали думку, що Іран не міг збити Boeing 737 ракетою.

Список так званих експертів у Facebook опублікував авіаційний фахівець Вадим Лукашевич.

Так, одним із перших падіння літака коментував військовий льотчик РФ, генерал-майор Володимир Попов.

"Я сам стикався з птахами, наприклад, горобець, який потрапляє в носову частину крила лайнера, – пробиває отвір, а в цій частині метал досить міцний... Уламки летять навіть від землі. Вони могли детонувати від удару й пробити обшивку, через що й створюється враження, що це вплив елементів, що уражають", – розповідав військовий.

Також про малоймовірність влучання ракети повідомляв генерал-лейтенант Айтеч Біжев.

"Це особливо охоронна зона з жорсткими обмеженнями, які виключають застосування в цьому районі ЗРК ППО. У всіх міжнародних аеропортах встановлюються особливо суворі заходи безпеки... Відео з місця падіння українського літака не може підтвердити або спростувати вплив на нього ЗРК через займання уламків", – наголошував він.

Катастрофа в Ірані

Російський військово-технічний експерт Юрій Антипов називав падіння Boeing "технічною несправністю".

"Якби полум'я поширювалося по зовнішніх поверхнях судна, то воно б дуже-дуже довго пробиралося до кабіни пілотів. Адже тільки тоді, коли полум'я увірвалося б до кабіни, люди там не змогли б керувати літаком", – вважав він.

Заперечував основну версію також і російський військовий експерт Віктор Мураховський.

"Сліди влучання бойових частин зенітної ракети або ракети "повітря-повітря" на деталях, на уламках літака – нічого цього немає. Все йде в рамках інформаційного шуму", – стверджував він.

Крім того, російський сенатор Франц Клінцевич заявляв, що український лайнер збив американський дрон.

"Зіткнення літака з американським безпілотником, який незаконно перебував у повітряному просторі Ірану та кружляв над цією територією, – це мені здається значно переконливішим", – повідомляв політик.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, кремлівські пропагандисти влаштували цілу істерію навколо трагедії зі збитим українським лайнером МАУ. Намагаючись спростувати причетність Ірану до ракетної атаки, рупори путінського режиму висували найнеймовірніші версії.

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