"Вибухне по західному кордону!" У Соловйова пригрозили Україні відділенням Закарпаття

Український поплічник російської пропаганди Василь Вакаров заявив про необхідність автономії для Закарпаття і федералізації України. Його злочинні заклики підтримав головний рупор Кремля Володимир Соловйов і заявив, що скоро доля Донбасу спіткає західні українські регіони.

Нахабні погрози суверенітету України пролунали в ефірі пропагандистської програми "Вечір із Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Россия 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Володимир Соловйов Скріншот відео

"Якщо говорити про Донбас, то його проблему ми не вирішимо без або федералізації, або найширшої децентралізації. Бо у 1991 році на референдумі ті самі закарпатці проголосували за автономію Закарпатської області. А автономії вони досі не отримали", – нахабно висловився поплічник окупантів у інформаційній війні проти України.

Зі свого боку Соловйов пригрозив, що події на Закарпатті нібито започаткують розвал української цілісної держави.

"Україна вибухне! І вибухне, швидше за все, по західному кордону. Зараз почали припиняти потоки, на яких жили цілі регіони. Місцевим баронам набагато простіше підняти прапор незалежності і сказати: "Слухай, Києве, ти вали звідси! Якщо ти нас душиш економічно, перекриваєш нам митницю, а годувати нас не можеш, ти йди гуляй". У вас почнеться парад суверенітетів, який був у Росії у 90-х роках! Ви повністю повторюєте наш шлях!" – спробував залякати Україну топпропагандист Росії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соловйов заявив, що незабаром, крім Донбасу, війна нібито охопить ще кілька регіонів України. Це нібито змусить країну забути про конфлікт на сході.

Нагадаємо, що Вакаров закликав Росію розіграти його рідну країну, як карту, скориставшись перемогою Володимира Зеленського на виборах президента.

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