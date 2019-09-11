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11 вересня • оновлено в 22:11
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/ Розслідування

Вибухи в Калинівці: в Міноборони видали подробиці про НП на складах

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На складах Міністерства оборони в Калинівці Вінницької області 11 вересня вибухнули сім старих боєприпасів, які підлягали утилізації.

Уточнену інформацію про вибухи в Калинівці, які налякали місцевих мешканців, оприлюднив речник Міноборони Олександр Мотузяник в ефірі ObozTV.

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Мотузяник підтвердив, що робочою версією НП вважається загоряння приблизно 2 га сухої трави. Він також не виключив, що причиною могла стати дуже спекотна і суха погода.

Спікер Міноборони особливо наголосив, що загоряння сталося на периметрі арсеналу, на окремих ділянках технічної території.

"Там такі яри, куди звозять і раніше звозилися боєприпаси, які під час минулої події (масштабної пожежі в Калинівці у вересні 2017 року. – Ред.) не здетонували. Вони були зібрані на прилеглій території, звозилися в ці технічні місця і надалі там ліквідовувалися", – розповів Мотузяник.

"Територія досить велика. Вона патрулюється, там є спостережні пости. Наші фахівці, які цю територію охороняють, і помітили першими це задимлення. Після чого почалися заходи з реагування", – змалював він ситуацію.

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За його даними, жодних великих збитків від вибухів поки не зафіксовано, проте розслідування триває.

"Не думаю, що ми можемо говорити про якісь надзвичайно великі збитки. Всього там сталася детонація 7 боєприпасів. Це були старі боєприпаси, які підлягали утилізації", – пояснив речник військового відомства.

"Жодних будівель не пошкоджено, периметр ділянки також не пошкоджений. Слава Богу, немає жодних постраждалих в результаті інциденту", – додав він.

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Чиновник запевнив, що причини НП будуть розслідувані належним чином.

Він повідомив, що зараз в Калинівці працює Національна поліція України, військова прокуратура, військові служби правопорядку, а також відповідна комісія разом зі створеним оперативним штабом.

"Після проведення службового розслідування ми зможемо говорити про конкретні причини і обставини, які призвели до цієї ситуації", – сказав Мотузяник.

Чергова пожежа в Калинівці викликала переполох

Чергова пожежа в Калинівці викликала переполох

mil.gov.ua

OBOZREVATEL нагадує, що військовий арсенал під Калинівкою – одне з найбільших сховищ боєприпасів в Україні. Майже два роки тому, 26 вересня 2017-го, пожежа на цих складах викликала масову детонацію снарядів. Тоді були евакуйовані близько 30 тисяч мешканців довколишніх населених пунктів, а збиток від вибухів оцінили приблизно в 800 мільйонів доларів.

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Теги
вибухи на складах Міністерство оборони України
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Колибаба Николай
Колибаба Николай
Дураки не учатся и дураков научить невозможно!
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асп асп
асп асп
Петюня и Ко следы заметают!!!
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Pelyuhno Sergey
Pelyuhno Sergey
Как вообще можно допустить возгорание на территории склада да еще и горело пока дошло до взрыва снарядов.Разве это охраняются склады так.
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