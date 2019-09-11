Вибухи в Калинівці: в Міноборони видали подробиці про НП на складах

На складах Міністерства оборони в Калинівці Вінницької області 11 вересня вибухнули сім старих боєприпасів, які підлягали утилізації.

Уточнену інформацію про вибухи в Калинівці, які налякали місцевих мешканців, оприлюднив речник Міноборони Олександр Мотузяник в ефірі ObozTV.

Мотузяник підтвердив, що робочою версією НП вважається загоряння приблизно 2 га сухої трави. Він також не виключив, що причиною могла стати дуже спекотна і суха погода.

Спікер Міноборони особливо наголосив, що загоряння сталося на периметрі арсеналу, на окремих ділянках технічної території.

"Там такі яри, куди звозять і раніше звозилися боєприпаси, які під час минулої події (масштабної пожежі в Калинівці у вересні 2017 року. – Ред.) не здетонували. Вони були зібрані на прилеглій території, звозилися в ці технічні місця і надалі там ліквідовувалися", – розповів Мотузяник.

"Територія досить велика. Вона патрулюється, там є спостережні пости. Наші фахівці, які цю територію охороняють, і помітили першими це задимлення. Після чого почалися заходи з реагування", – змалював він ситуацію.

За його даними, жодних великих збитків від вибухів поки не зафіксовано, проте розслідування триває.

"Не думаю, що ми можемо говорити про якісь надзвичайно великі збитки. Всього там сталася детонація 7 боєприпасів. Це були старі боєприпаси, які підлягали утилізації", – пояснив речник військового відомства.

"Жодних будівель не пошкоджено, периметр ділянки також не пошкоджений. Слава Богу, немає жодних постраждалих в результаті інциденту", – додав він.

Чиновник запевнив, що причини НП будуть розслідувані належним чином.

Він повідомив, що зараз в Калинівці працює Національна поліція України, військова прокуратура, військові служби правопорядку, а також відповідна комісія разом зі створеним оперативним штабом.

"Після проведення службового розслідування ми зможемо говорити про конкретні причини і обставини, які призвели до цієї ситуації", – сказав Мотузяник.

Чергова пожежа в Калинівці викликала переполох mil.gov.ua

OBOZREVATEL нагадує, що військовий арсенал під Калинівкою – одне з найбільших сховищ боєприпасів в Україні. Майже два роки тому, 26 вересня 2017-го, пожежа на цих складах викликала масову детонацію снарядів. Тоді були евакуйовані близько 30 тисяч мешканців довколишніх населених пунктів, а збиток від вибухів оцінили приблизно в 800 мільйонів доларів.

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