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15 листопада • оновлено в 17:41
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/ Розслідування

Вибухи у Балаклії: названо кількість загиблих і постраждалих

6.3т
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У Балаклії Харківської області в результаті вибухів на території Центральної артилерійської бази загинули два сапери, ще четверо військовослужбовців постраждали.

Про це повідомляє Генеральний штаб України, посилаючись на інформацію від чергового бази забезпечення боєприпасами.

"Троє з поранених – у важкому стані, один – середньої важкості", – йдеться у повідомленні.

Так, пораненим військовослужбовцям оперативно надається медична допомога у повному обсязі.

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У Генштабі зазначили, що з 15:13 15 листопада жодних нових вибухів на технічній території не зафіксовано.

"Військовослужбовці проводили на технічній території військової частини утилізацію в установленому порядку залишків боєприпасів та їхніх елементів, які не можна транспортувати, з урахуванням усіх заходів безпеки, у спеціально обладнаному для цього місці – котловані", – йдеться у повідомленні.

Місцевим жителям та об'єктам інфраструктури нічого не загрожує. Сховища боєприпасів у безпеці.

Вибухи у Балаклії

Вибухи у Балаклії

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ніч на 23 березня 2017 року у Балаклії горів найбільший в Україні склад боєприпасів.

Головною версією пожежі і вибухів на артилерійських складах у Міноборони тоді назвали підрив диверсійною групою.

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Автор
Лев Романов Лев Романов
Тема
Пожежа на військовму складі у Балаклії
Місце
Україна
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Пачками самоликвидируются , доблестные хэрои, и это не случайность ,а закономерность.
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Путен, астанавись!
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Укроинцы не нация, а находка для любого ворога! )))))
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