Вибухи у Балаклії: названо кількість загиблих і постраждалих

У Балаклії Харківської області в результаті вибухів на території Центральної артилерійської бази загинули два сапери, ще четверо військовослужбовців постраждали.

Про це повідомляє Генеральний штаб України, посилаючись на інформацію від чергового бази забезпечення боєприпасами.

"Троє з поранених – у важкому стані, один – середньої важкості", – йдеться у повідомленні.

Так, пораненим військовослужбовцям оперативно надається медична допомога у повному обсязі.

У Генштабі зазначили, що з 15:13 15 листопада жодних нових вибухів на технічній території не зафіксовано.

"Військовослужбовці проводили на технічній території військової частини утилізацію в установленому порядку залишків боєприпасів та їхніх елементів, які не можна транспортувати, з урахуванням усіх заходів безпеки, у спеціально обладнаному для цього місці – котловані", – йдеться у повідомленні.

Місцевим жителям та об'єктам інфраструктури нічого не загрожує. Сховища боєприпасів у безпеці.

Вибухи у Балаклії

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ніч на 23 березня 2017 року у Балаклії горів найбільший в Україні склад боєприпасів.

Головною версією пожежі і вибухів на артилерійських складах у Міноборони тоді назвали підрив диверсійною групою.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся