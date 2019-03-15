Вибух у бліндажі на Донбасі: названі імена трагічно загиблих бійців

На Донбасі в зоні Операції Об'єднаних сил від вибуху гранати в бліндажі, який стався 13 березня, загинули воїни 57-ї ОМПБр.

Прізвища та фотографії бійців Збройних сил України опублікував Цензор.НЕТ.

Перший загиблий — Люшняк Віталій Олегович, старший солдат, військовослужбовець 17-го окремого мотопіхотного батальйону 57-ї ОМПБр, народився в селищі Ятрань Кіровоградської області.

Цензор.НЕТ

Цензор.НЕТ

Другий загиблий — Бершадський Едуард Валентинович, старший солдат, військовослужбовець 17-го окремого мотопіхотного батальйону 57-ї ОМПБр, народився в Кропивницькому Кіровоградської області.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 березня російські окупаційні війська чотири рази відкривали вогонь по позиціях наших військ, один раз застосувавши озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!