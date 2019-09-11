"Люди почали евакуацію": голова села під Калинівкою розповів, що відбувалося після вибуху

Через декілька хвилин після вибухів на складах Міністерства оборони в Калинівці Вінницької області жителі сусіднього села Сальник "почали евакуацію", – розповів сільський голова Сальника Андрій Вовк.

Про це він повідомив кореспонденту OBOZREVATEL. За його словами, приблизно о 12-й годині дня 11 вересня почулися вибухи, в селі почалася паніка. "Вибухи були не настільки потужними, щоб вибити скло, але їх було дуже добре чутно", – сказав Вовк.

Багато місцевих жителів у поспіху почали залишати село на автомобілях. Але вже через декілька годин, коли стало зрозуміло, що "пожежа локалізована і ситуація під контролем", вони стали повертатися назад.

"Диму у нас в селі не було, тому що вибухи сталися з протилежного від села боку, вітер теж дув не в нашу сторону", – розповів сільський голова.

Незважаючи на це, "всіх дітей зі школи відправили по домівках" із завданням зібрати все необхідне на випадок евакуації, – додав він.

Вибухи на військових складах у Калинівці у вересні 2017 року 24 Канал

Нагадаємо, що під час попередньої НП на складах у Калинівці, яка трапилася у ніч із 26 на 27 вересня 2017 року, місцеві жителі були оперативно евакуйовані; обійшлося без жертв, але декілька снарядів "приземлилися" в городи, був пошкоджений один будинок.

Як писав OBOZREVATEL, у середу, 11 вересня, на складах Міністерства оборони в Калинівці Вінницької області пролунали шість вибухів. На місце НП відбула оперативна група на чолі з першим заступником начальника Генерального штабу Збройних Сил України.

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