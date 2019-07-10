Вибило вікна, зруйнувало стіну: у центрі Луганська прогримів вибух

У середу, 10 липня, в центрі окупованого Луганська прогримів вибух в багатоповерховому будинку.

Як повідомляють сепаратистські ресурси, НП сталася в районі центрального ринку по вулиці Магнітогорській, 2.

Вибуховою хвилею в будівлі вибило вікна та зруйнувало частину стіни в районі сьомого поверху. На місці працюють "представники МНС і кінологи МВС ЛНР".

Вибух в Луганську

Вибух в Луганську

Вибух в Луганську

Вибух в Луганську

Вибух в Луганську

Як повідомляє OBOZREVATEL, раніше в центрі окупованого Луганська прогримів вибух на даху багатоповерхового будинку, там вибухнув газ.

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