Вибило вікна, зруйнувало стіну: у центрі Луганська прогримів вибух

У середу, 10 липня, в центрі окупованого Луганська прогримів вибух в багатоповерховому будинку.
Як повідомляють сепаратистські ресурси, НП сталася в районі центрального ринку по вулиці Магнітогорській, 2.
Вибуховою хвилею в будівлі вибило вікна та зруйнувало частину стіни в районі сьомого поверху. На місці працюють "представники МНС і кінологи МВС ЛНР".
Вибух в Луганську
Вибух в Луганську
Вибух в Луганську
Вибух в Луганську
Вибух в Луганську
Як повідомляє OBOZREVATEL, раніше в центрі окупованого Луганська прогримів вибух на даху багатоповерхового будинку, там вибухнув газ.
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