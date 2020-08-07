Вибач, але ми підемо разом, – "полтавський терорист" перед ліквідацією

Роман Скрипник, який під час спецоперації з його затримання 1 серпня знову взяв у заручники правоохоронця і погрожував підірвати гранату, перед смертю просив вибачення у копа.

Він заявив, що йому шкода, але вони "помруть обидва". Про останні слова "полтавського терориста" розповів у коментарі "Фактам" безпосередній учасник спецоперації з ліквідації втікача – офіцер поліції, який побажав залишитися інкогніто.

Правоохоронець наголосив, що поки зловмисника вмовляли здатися, той увесь час тримав у руці гранату з висмикнутою чекою, а іншою тримав свого заручника. Переговори, зізнався офіцер, заходили в глухий кут.

"Далі пішло так, як пішло. Скрипник став вибачатися перед заручником: "Вибач, але ми підемо разом", натякаючи на те, що має намір підірвати гранату. Снайпер КОРД спрацював на випередження, випустивши йому кулю в голову. Це був єдиний вихід із тієї ситуації – заради збереження життя співробітника поліції", – підкреслив співрозмовник видання.

Він нагадав, що патрульний, якого тримав Скрипник, встиг відскочити в сторону й лягти на землю.

"На щастя, осколки його не зачепили. Через три секунди поряд із загиблим вибухнула граната РГД-5, яку він проносив у кишені вісім діб і за допомогою якої взяв у заручники трьох поліцейських", – додав офіцер.

Як повідомляв OBOZREVATEL: