Екс-нардеп України від партії "Народний фронт" Тетяна Чорновол пригрозила "дати в морду" журналісту і обматюкала його.

Відповідне відео з записом скандалу опублікував "Главред". Причиною такої поведінки Чорновол стало питання про отримання екс-депутатом нагородної зброї (щоб подивитися відео доскролльте новину до кінця).

"Ви не журналіст, ви – піда**с", – заявила Чорновол. Після запитання, з чого вона зробила такий висновок, екс-депутат додала, що таких представників ЗМІ вона не поважає.

"Мене обурює, коли такі як ви, називають себе журналістами. Я за це можу і в морду дати", – пригрозила вона і зажадала вибачень.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, під Харковом побили журналістів телеканалу "112".

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