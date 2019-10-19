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19 жовтня • оновлено в 22:42
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"Ви – піда**с": Тетяна Чорновол оскандалилася в бесіді зі ЗМІ

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Екс-нардеп України від партії "Народний фронт" Тетяна Чорновол пригрозила "дати в морду" журналісту і обматюкала його.

Відповідне відео з записом скандалу опублікував "Главред". Причиною такої поведінки Чорновол стало питання про отримання екс-депутатом нагородної зброї (щоб подивитися відео доскролльте новину до кінця).

"Ви – піда**с": Тетяна Чорновол оскандалилася в бесіді зі ЗМІ

"Ви не журналіст, ви – піда**с", – заявила Чорновол. Після запитання, з чого вона зробила такий висновок, екс-депутат додала, що таких представників ЗМІ вона не поважає.

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"Мене обурює, коли такі як ви, називають себе журналістами. Я за це можу і в морду дати", – пригрозила вона і зажадала вибачень.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, під Харковом побили журналістів телеканалу "112".

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Особа
Тетяна Чорновол
Місце
Україна Київ
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Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
зачетная вафлистка.
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Молодець.
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