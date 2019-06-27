Входив полковник СБУ: в Києві закінчили розслідування щодо банди, яка викрадала людей

У Києві завершено досудове розслідування у кримінальних провадженнях щодо злочинної організації, яка викрадала людей і до складу якої входили співробітники Служби безпеки України і кримінальні авторитети.

Про це написала в Facebook перший заступник голови ДБР Ольга Варченко. (Щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

"До складу злочинної організації входило 11 осіб, які раніше притягувалися до кримінальної відповідальності, колишні і чинні співробітники правоохоронних органів, а також інші особи, які організувалися в стійке ієрархічне об'єднання і протягом 2016-2018 скоювали тяжкі та особливо тяжкі злочини проти життя, здоров'я, свободи, недоторканності і власності осіб на території м. Києва та Київської області", – розповіла вона.

Facebook Ольги Варченко

Facebook Ольги Варченко

Слідством було встановлено, що зазначені особи здійснювали викрадення людей з метою подальшого вимагання грошових коштів на загальну суму понад 2,5 млн доларів США та належного їм майна, незаконно позбавляли їх свободи, застосовували щодо потерпілих насильство і тортури.

Відзначається, що в ході розслідування було проведено три хвилі спецоперацій, більше 120 обшуків, в результаті яких вилучено значну кількість незареєстрованої вогнепальної зброї та боєприпасів. Всі 11 членів банди були затримані.

Facebook Ольги Варченко

Facebook Ольги Варченко

Facebook Ольги Варченко

Варченко повідомила, що відносно 4 осіб, причетних до вчинення зазначених злочинів, вже винесено обвинувальні вироки.

Щодо ще 4 обвинувачених у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 186, ч. 2 ст. 147, ч. 1 ст. 263, ч. 4 ст. 296, ч. 2 ст. 345 КК України і 3 активних учасників злочинної організації, серед яких чинний співробітник Служби безпеки України, який довгий період часу займав високі керівні посади в званні полковника, обвинувальні акти направлено до суду 08.05.2019 та 25.06.2019 відповідно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Генеральна прокуратура України разом із Службою безпеки України провели наймасштабнішу спецоперацію з викриття наркоторговців в інтернеті за криптовалюту.

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