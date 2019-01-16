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/Розслідування

"Везуть до кордону "ДНР": із Росії виперли скандальну львівську журналістку

13.1тЧитати матеріал російською

Скандальну Львівську проросійську журналістку Олену Бойко, про зникнення якої у РФ повідомляли 11 грудня, посадили в потяг для видворення в Україну.

Як повідомив у Facebook головний редактор PolitRussia Руслан Осташко, "усе зроблене так, що вона сама погодилася на це видворення".

"Обіцяють відправити її у Донецьк, але везуть на потязі у Харків. Обіцяють висадити в Бєлгороді і везти в сторону кордону із "ДНР". Намагаємося щось зробити", — написав він.

Олена Бойко

Олена Бойко

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Бойко неодноразово висловлювала проросійську позицію в Україні. Так, в ефірі росТБ вона назвала Україну "злоякісною пухлиною".

У серпні 2018 року вона неадекватно відреагувала на намір розірвати договір про дружбу з Росією.

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Тема
російська пропаганда
Місце
Росія
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
А-у, ватаны, запомните, русские своих не бросают 😂😂😂😂
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Странно, а где винторогие комментаторы, цапьё, чё язык(клаву) в жопу засунули?
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CARGO 100
CARGO 100
Пересечет украинскую границу в ДНР, поставит отметку и вернется в Москву. Всё должно быть по закону.
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Макс Махов
Макс Махов
CARGO 100, фрау Бойко кацапеншлюхен. Фюрер отдал её солдатам Вермахта на Юго-западный фронт. Хайль Путин Хуйло! 🖕🐐🇷🇺🤣😀😃😆
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Макс Махов
Макс Махов
Кацапье, почему не предоставили гражданство рейха Кацапии 🇷🇺🐷? Фрау не прошла детектор кацапости? Фрау Бойко жопу для кацапья свою рвала, яйца несла для кацап ТВ. И всё равно, не истинная кацапка! Хайль Путин Хуйло! 🐐😆😃🇷🇺😃😀🤣🖕🇷🇺🐐🖕
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