"Везуть до кордону "ДНР": із Росії виперли скандальну львівську журналістку

Скандальну Львівську проросійську журналістку Олену Бойко, про зникнення якої у РФ повідомляли 11 грудня, посадили в потяг для видворення в Україну.
Як повідомив у Facebook головний редактор PolitRussia Руслан Осташко, "усе зроблене так, що вона сама погодилася на це видворення".
"Обіцяють відправити її у Донецьк, але везуть на потязі у Харків. Обіцяють висадити в Бєлгороді і везти в сторону кордону із "ДНР". Намагаємося щось зробити", — написав він.
Олена Бойко
Як повідомляв OBOZREVATEL, Бойко неодноразово висловлювала проросійську позицію в Україні. Так, в ефірі росТБ вона назвала Україну "злоякісною пухлиною".
У серпні 2018 року вона неадекватно відреагувала на намір розірвати договір про дружбу з Росією.
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