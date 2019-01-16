"Везуть до кордону "ДНР": із Росії виперли скандальну львівську журналістку

Скандальну Львівську проросійську журналістку Олену Бойко, про зникнення якої у РФ повідомляли 11 грудня, посадили в потяг для видворення в Україну.

Як повідомив у Facebook головний редактор PolitRussia Руслан Осташко, "усе зроблене так, що вона сама погодилася на це видворення".

"Обіцяють відправити її у Донецьк, але везуть на потязі у Харків. Обіцяють висадити в Бєлгороді і везти в сторону кордону із "ДНР". Намагаємося щось зробити", — написав він.

Олена Бойко

Як повідомляв OBOZREVATEL, Бойко неодноразово висловлювала проросійську позицію в Україні. Так, в ефірі росТБ вона назвала Україну "злоякісною пухлиною".

У серпні 2018 року вона неадекватно відреагувала на намір розірвати договір про дружбу з Росією.

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