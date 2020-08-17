Ветеран АТО заявив про "держзраду Єрмака із затриманими вагнерівцями"

Ветеран АТО Євген Шевченко заявив, що затримання в Білорусі групи ПВК "Вагнер" було тривалою і ретельно спланованою операцією контррозвідки СБУ, проведення якої зірвав глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Про це він, звинувативши чиновника в державній зраді, написав на своїй сторінці в Facebook. За його словами, це достовірна інформація з негласних слідчо-розшукових справ (НСРД), зокрема інтерв'ю з вагнерівцями, які поки перебувають під грифом "Таємно", але, коли прийде час, будуть опубліковані.

"Залегендований агент нашої спецслужби набирав групу людей із досвідом війни на Донбасі – нібито для роботи у Венесуелі. Кожен із бойовиків пройшов відеоінтерв'ю, в якому детально розповів про свій бойовий досвід, набутий в Україні, – російські виродки, які вбивають людей за гроші, ні про що не підозрювали й хвалилися своїми злочинами під відеофіксацію в рамках кримінальної справи, санкцію і процесуальний контроль за якою здійснював заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов", – стверджує Шевченко.

Він підкреслив, що після набору групи вагнерівці купили квитки на рейсовий літак із Мінська. Також на цей рейс було куплено квиток ще одному агенту СБУ, у якого під час перельоту над територією України нібито мав "трапиться епілептичний припадок або щось іще гірше", що вимагало б "негайної посадки літака в Києві для надання екстреної медичної допомоги "хворому".

"Під виглядом медбратів у літак мала б зайти група спецназу "Альфа" і затримати всіх найманців. За день до планованого арешту заступник голови СБУ Баранецький здійснив доповідь особисто президенту України, під час якої також був присутній глава ОП Андрій Єрмак. Після доповіді Єрмак зажадав негайного скасування операції нібито через те, що впродовж чотирьох днів повинен був відбутися великий обмін полоненими", – розповідає ветеран АТО.

Він зазначив, що скасувати операцію було неможливо, оскільки вагнерівці вже прямували до столиці Білорусі на автобусі. Також додав, що незабаром Баранецький "був змушений підкоритися президенту, який підтримав точку зору Єрмака". Всі вони, заявляє колишній атовець, нібито домовилися про те, що відкладуть виліт найманців із Мінська на чотири дні.

Посилаючись на дані СБУ він зазначив, що вже наступного дня російська ФСБ у повному обсязі отримала інформацію про підготовку спецоперації українських контррозвідників.

"І щоб все не виглядало настільки вже очевидним, вони "злили" ці дані в КДБ Білорусі, після чого відбулося затримання і подальше повернення найманців до РФ. А великий обмін, яким Єрмак аргументував президента, так і не відбувся... Унікальна, надзвичайна операція СБУ була злита в унітаз руками глави Офісу президента України, який є агентом російських спецслужб", – підсумував Шевченко.

Пост Шевченка (Facebook Євген Шевченко)

Скриншот (Facebook Євген Шевченко)

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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