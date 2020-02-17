"Абсурд!" Ветеран АТО розгромив ідею спільних патрулів на Донбасі

Ветеран АТО Гліб Бабич попередив, що спільне патрулювання кордону з Росією на Донбасі силами ЗСУ і т.зв. "Л/ДНР" може спровокувати новий конфлікт.

"У збройних силах (України. – Ред.) до цього ставляться лише як до абсурду", – заявив Бабич в ефірі ObozTV, коментуючи пропозицію президента Володимира Зеленського створити спільні патрулі за участю українських військових, "представників тимчасово окупованих територій" та співробітників ОБСЄ.

"Умовно, це патрулювання захисників України спільно зі злочинцями! Якщо таке станеться, це означає, ми ставимо їх на одну дошку, проводимо паралель і апріорі їх амністуємо. А порівнювати цих людей і дивитися на них як на партнерів з патрулювання – взагалі неможливо! Це зрада тих, хто майже 6 років відстоював нашу країну", – наголосив Бабич.

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На його думку, якщо такий наказ все-таки буде віддано, то армія його виконає.

"Армія накази виконує завжди. Але резонанс, внутрішній опір і демотивация армії будуть величезними. Не думаю, що в здоровому глузді на це можна піти. А якщо на це підуть – я не беруся прогнозувати, чим це може закінчитися", – застеріг він.

"Це шлях до конфлікту. Це провокація конфлікту", – констатував ветеран АТО.

За словами Бабича, українські військові вважають ідею Зеленського "абсурдною" facebook.com/pressjfo.news

Як повідомляв OBOZREVATEL:

15 лютого на Мюнхенській конференції з безпеки президент Володимир Зеленський заявив, що Україна підтримує ідею патрулювання кордону з Росією на Донбасі спільно з представниками терористичних "ЛНР" і "ДНР", а також ОБСЄ.

За словами Зеленського, такі спільні патрулі допоможуть забезпечити безпеку під час підготовки до проведення місцевих виборів на Донбасі. Раніше він не виключав, що вони можуть відбутися вже восени 2020 року.

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков натякнув, що Володимир Путін і Володимир Зеленський обговорювали компроміс щодо спільного патрулювання кордону України і "Л/ДНР". Однак він відмовився розкривати деталі їхньої останньої телефонної розмови.

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