В'язниця не перепона любові: полонений український моряк вирішив одружитися в російському СІЗО

В українського моряка Віктора Беспальченка, одного із тих, хто перебуває у військовому полоні росіян, та його нареченої Тетяни Шевченко, на 15 квітня 2019 року було заплановано весілля. Пара вирішила не змінювати плани й одружитися у СІЗО в Москві.

Про підготовку до церемонії та про можливість її проведення в ефірі ObozTV розповів адвокат військовополонених моряків Микола Полозов. Він зазначив, що багато чого залежить від слідства та адміністрації СІЗО.

"Ми декілька місяців збирали документи, подавали заяви і готували цей захід, але в цьому випадку, якщо не буде жодних перепон, то все відбудеться. Якщо російська влада вирішить все поміняти, то вона має всі важелі для цього", – сказав він.

Також адвокат прокоментував можливість звільнення військовополонених моряків. За його словами, на судовому засіданні, яке відбудеться 17 квітня, судді "із байдужим виразом обличчя випишуть саме той термін, який від них вимагає слідство ФСБ".

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"За всі роки судів по відношенню до українських політв`язнів, яких пройшло сотні, в жодному випадку росіяни нікого з-під варти не звільняли. Судді робили рівно те, що від них вимагає слідство, – а саме виписати термін якомога довшого тримання за гратами. Тому сподіватися на якесь диво, що саме в цей раз буде інакше, було б наївно. Не дивлячись, що тримання військовополонених моряків у Лефортово, незаконне, протирічить російському законодавству і тим більше нормам міжнародного гуманітарного права, суддів це не зупинить", – пояснив Полозов.

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