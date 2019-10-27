Послесловие к одной рядовой перестрелке.

Весёлые времена настали... "Черти, по которым плачет Баканов" уже среди белого дня устраивают разборки на улицах городов-миллионников Украины. Причём с применением автоматического стрелкового вооружения.

Мутный тип из Горловки, некто Титов, сразу с несколькими стволами и гранатами (удивляюсь, как он ещё мину противотанковую не притащил сюда) приезжает в Харьков, где мирно и весело оттягивается в компании не менее колоритных "товарищей" из про-ватной местной ментовско-бандитской ОПГ "Оплот" (кто забыл - именно из этого "формирования" пошла-есть нынешняя 5-я отдельная мотострелковая бригада 1-го АК НМ ДНР, стараниями покойных ныне отцов-основателей - Жилина и Захарченко).

Однако, совместный оттяг "реальных пацанов" закончился как-то скомкано. Ибо в один прекрасный момент, господин Титов, достаёт свои стволы и открывает весьма эффективный и прицельный огонь по группе "оплотовцев", несмотря на их вооружённое противодействие и ранее совместное времяпрепровождение. В результате чего валит двоих из них наглухо - и практически тут же линяет, почти успешно, демонстрируя явные и красноречивые признаки наличия у него весьма специфических навыков из курса специальной подготовки.

Попытка его задержания харьковскими копами заканчивается благополучно для них лишь чудом (киллер самоподрывается).

На этом спектакль, в основном, заканчивается.

Теперь послесловие.

Лично у меня после этих головокружительных событий в городе Харькове возникают как минимум два интересных вопроса

- Почему господа Тайсон, Жора и Хам, известные отечественным специальным службам и правоохранительным органам своей деятельностью в рядах жилинского "Оплота" и ставшие объектом атаки явно подготовленного киллера, присланного "из-за поребрика" и явно не с бухты-барахты (особенно учитывая печальную судьбу своих шефов), до сих пор находились на свободе и вели неспешную светскую жизнь в городе Харькове, неподалёку от зоны проведения операции Объединённых сил? А не находились, по крайней мере, в плотной и перманентной разработке? И надо ли понимать, что такого рода публикой у нас засорены практически все ближайшие к линии фронта тылы?

- И второй вопрос, не менее интересный. Некто господин Титов, оснащённый разнообразными "интересными штуками", включая 5(!!!) боевых противопехотных гранат и транспортным средством, свободно себе проезжает прямо из оккупированной Горловки в НЕ-оккупированный Харьков, где и устраивает белым днём нечто вроде авдеевской промзоны в миниатюре. И надо ли понимать, что теперь такого рода "граждане Украины", которые, по мнению господина Сивохи, "постоянно сталкиваются с трудностями при переходе на неоккупированную территорию" теперь будут ещё более свободно и раскованно приезжать сюда с ещё более разнообразными интересными штуками типа гранатомёта или ручного пулемёта, уже не сталкиваясь ни с какими трудностями?

Резюмируем.

Если кто подумал, что непосредственный ватно-путинский шабаш находится "где-то далеко", "в степях Донбасса", то он глубоко заблужается. Он - не так далеко, как кажется.

И потом, "реинтегрировать" весь этот бедлам, конечно, можно... но, сцукО, что делать с этими "чертями", приезжающими с боевыми гранатами в мирные украинские города..?

Тут никаких Бакановых не напасёшься...

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram