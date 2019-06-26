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"Великий шахрай": олігарх Фукс оголошений у розшук — що трапилося

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Російсько-український бізнесмен Павло Фукс, раніше викритий у наявності двох громадянств і провертанні різних афер, оголошений у федеральний розшук РФ.

Саме з цим фактом пов'язують причину того, що олігарх "міцно осів" в Україні і з кожним днем збільшує свої доходи, наживаючись на українцях.

Детальніше в нашій публікації.

Павло Фукс

Павло Фукс

Як повідомило джерело OBOZREVATEL, Павло Фукс був оголошений у розшук за ч. 4 ст. 159 Кримінального кодексу РФ (шахрайство, вчинене організованою групою чи в особливо великому розмірі, або яке спричинило позбавлення права громадянина на житлове приміщення). Ініціатором у січні 2019 року стало УВС з ЦАО ГУ МВС Росії у м. Москві.

У базі даних "Федеральний розшук" МВС РФ дійсно є дані про скандального олігарха. Під час запиту на вказаний e-mail приходить підтвердження:

"Великий шахрай": олігарх Фукс оголошений у розшук — що трапилося

Федеральний розшук – це база даних осіб, які оголошені в розшук через скоєння злочину на всій території Росії. База є закритою, але в разі якщо правоохоронні органи ухвалюють рішення про притягнення засобів масової інформації або необхідність відкрити дані про злочинця, то такі відомості є відкритими і загальнодоступними.

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До бази розшукуваних осіб у РФ часто потрапляють і просто неугодні владі люди, проте з Фуксом не той випадок – мова про патріота України або борця з режимом РФ, звичайно, не йде. Як стверджує джерело OBOZREVATEL, за майже 20 років життя у Росії горе-бізнесмен встиг не просто обрости потрібними зв'язками – з криміналом, політиками і спецслужбами – але й розпочати "гру на великі гроші". Чого тільки варта його банківська афера (детально розповімо пізніше).

Зазначимо, що вперше органи зацікавилися Фуксом ще в 2004 році. Увагу правоохоронців привернуло будівництво великих об'єктів у Москві з кримінальними розбірками, віджиманнями і великими чиновниками "в долі". У грудні в Центр оперативно-розшукової інформації ГУВС Москви надійшов запит на Павла Фукса, де він вказаний як особа, яка "перевіряється на причетність до злочину". Тоді ж телефон його квартири на Одеській вулиці був поставлений на прослуховування. Але бізнесменові з кримінальним душком вдалося вийти сухим iз води.

А ось серйозна загроза насунулася на Фукса в жовтні 2014 року. Тоді Головним слідчим управлінням ГУ МВС Росії в Московській області було порушено кримінальну справу №62450 за ч. 4 ст. 159 КК РФ ("Шахрайство") за фактом розкрадання грошових коштів банку ВАТ "Акціонерний банк "Пушкіно" під виглядом видачі кредитів юридичним особам.

У лютому 2018 року стосовно Павла Фукса було відкрито виконавче провадження за рішенням Лефортiвського районного суду – щодо непогашеної заборгованості на 625 мільйонів рублів.

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Інсайдер зазначив, що причинами "полювання" на Фукса в Росії стала "війна силовиків" і те, що бізнесмен перейшов межу.

"У серйозних колах давно говорять про його ФСБівський дах. Для таких висновків є вагомі підстави. Але те, що Фукса нещодавно оголосили у федеральний розшук у Росії – це ще й показник, що він "зажрався" і перейшов межу. У такий само спосіб він почав діяти й у нас, в Україні. Поки його зупинять, пройде чимало часу. І що найстрашніше – він встигне добре подоїти бюджет, залізе в кишеню до кожного платника податків. Як це сталося з київським метрополітеном", – вважає джерело.

"Великий шахрай": олігарх Фукс оголошений у розшук — що трапилося

Слова джерела також підтверджують те, що схемам і аферам олігарха надано зелене світло. Інакше пояснити те, що відбувається, неможливо.

OBOZREVATEL неодноразово звертався до правоохоронних органів – НАБУ, ГПУ, САП – із закликом розібратися в ситуації і зупинити свавілля Фукса, однак безрезультатно. Що не дивно, адже таку нахабну схему неможливо було провернути без сприяння і прикриття вищих посадових осіб.

Детально про схеми, велике шахрайство і кримінальні зв'язки Павла Фукса в Україні та Росії ми розповімо в наступних публікаціях.

ЧИМ "ПРОСЛАВИВСЯ" ПАВЛО ФУКС:

"Великий шахрай": олігарх Фукс оголошений у розшук — що трапилося

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Автор
ObozrevatelObozrevatel
Теми
КриміналБоротьба з корупцією в УкраїніКиївське метроЕксклюзив
Особа
Павло Фукс
Теги
криміналшахраї
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