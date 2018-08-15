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Велика небезпека: з Кримським мостом виникла нова проблема

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Окупанти знову спізнюються із завершенням робіт із транспортної безпеки Керченського мосту.

Як передають "Дни.ру", термін виконання контракту Мінтрансом може бути продовжений до грудня нинішнього року. Попередній раз у РФ переносили терміни здачі робіт із 30 квітня на 30 вересня.

Окупаційна влада Криму заявила, що незважаючи на проблеми із завершенням робіт із транспортної безпеки вантажний рух по мосту буде запущено вже 1 жовтня.

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При цьому в Мінтрансі заперечують ці проблеми, стверджуючи, що всі роботи йдуть за планом, але будуть завершені до кінця жовтня.

Відзначимо, недавно окупанти затіяли облави на Керченському мосту. Про проблеми OBOZREVATEL розповів популярний кримський блогер.

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
анексія Криму
Місце
Україна
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Комментарии на сайте не модерированы
Кротов Даниил
Кротов Даниил
вы с Италией не перепутали? 2 недели назад проезжали. нормально. а кто сказал что паспорта проверяют? ничего подобного не было.
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