"Вели себе як вовки": противниця Путіна розповіла про звірства і тортури

Учасницю протестної акцій в Росії під гаслом "Він нам не цар", яка була організована напередодні інавгурації президента Володимира Путіна, прямо з роботи забрали до дільниці, де довели до нервового зриву.

Інцидент трапився з прихильницею Навального, 28-річною медсестрою Катериною Осиповою, передає "Радіо Свобода".

"На мене дуже сильно психологічно тиснули... Поліцейський Дамір Бакієв говорив, що заступатися за себе я повинна сама. Мовляв, за моє правопорушення він посадить мене на 15 діб у клітку разом з бездомними... Я не можу сидіти в камері, тому що в мене дуже слабке здоров'я", - розповіла Осипова.

Силовики не пускали до неї адвокатата кілька годин погрозами намагалися змусити зізнатися в участі в мітингу. У результаті дівчину відвезли до лікарні, де в неї відкрилася кровотеча.

"Я почала задихатися, плакати, голова йшла обертом, тиск піднявся, живіт заболів. Поки медики добиралися 50 хвилин до ділянки, поліцейські сміялися наді мною. Мовляв, прапорами могла махати, а арешту боїшся. Вони насміхалися: "Чого за живіт хапаєшся, ти ж прикидаєшся". Як вовки поводилися. У мене істерика почалася", - згадує події Осипова.

"Мені було дуже погано. На другу добу в мене відкрилася маткова кровотеча на тлі нервового зриву", - додала вона.

Крім того, друга активістки Кирила Четвергова, який намагався захистити дівчину від поліцейських, тепер звинувачують в образі представника влади. Проти нього також застосовували фізичну силу.

Катерина Осипова і Кирило Четвергов, волонтери штабу Навального в Саратові www.svoboda.org

"Поліцейські вчотирьох затримали мене, заламали руки і потягли до відділку. Стукнули головою об кут", - розповів він.

Сестру Осипової Марину, також учасницю протестних акцій проти президента, теж намагалися затримати.

"Я записувала лекцію на курсах підвищення кваліфікації... Зайшли двоє поліцейських і попросили мене вийти з аудиторії, хотіли, щоб я поїхала у відділок. Я відмовилася. Тоді вони стали погрожувати, що потягнуть силою. Вони ходили за мною по п'ятах", - прокоментувала дію правоохоронців вона.

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