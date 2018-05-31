"Вдавав у морзі мертвого": Бабченко розповів про організацію свого "вбивства"

Російський журналіст Аркадій Бабченко, вбивство якого було інсценовано СБУ, з самого початку не хотів брати участь в спецоперації, але погодився, оскільки це була єдина можливість зберегти життя.
"Мені хотілося сказати ні, коли запропонували участь в операції. Хотілося зібрати речі і зникнути десь на Північному полюсі. Але це було неможливо, тому довелося працювати", - наводить слова Бабченко ВВС.
"Коли тобі показують всі твої документи, документи дружини, фото будинку, такі фото, які були тільки в російському паспортному столі, ти не ставиш запитання, чи не фейк це ньюс. Ти думаєш про те, як вижити", - сказав журналіст.
Він зазначив, що завдяки спецоперації СБУ вдалося не тільки запобігти злочинові, а й зібрати всю доказову базу. Бабченко також підтвердив інформацію про те, що його дружина насправді знала про підготовку спецоперації.
"Дружина, звичайно, знала, тому що все робилося в нашому будинку на її очах. Але я дуже прошу не втягувати її в цю справу. Я втомився боятися за себе і не хочу боятися за свою сім'ю", - додав він.
Бабченко зізнався, що підготовка до спецоперації тривала близько місяця.
"Коли вирішили, що робимо в цей день, прийшов гример. Ми тренувалися падати. Мене загримували. Кров була натуральна. Все було по-справжньому. Дружина подзвонила в поліцію і "швидку допомогу". Приїхав наряд і лікарі. Мене поклали на носилки, спустили в карету. Легенда була, що я ще живий. Ми від'їхали, потім я "помер". "Швидка" повідомила про факт моєї смерті. Після цього мене відвезли в морг. Поки ворота не закрилися, в морзі я зображав мертвого", - розповів журналіст.
Потім, за словами Бабченко, в морг прийшов санітар, після чого він "воскрес", вмившись і переодягнувшись.
"Включив телевізор і сів дивитися новини про моє "вбивство". Після цього мене відвезли в безпечне місце. Закінчилося все тільки о п'ятій ранку", - додав він.
Крім того, Бабченко зазначив, що для інсценування смерті використовували свинячу кров.
"Давайте припустимо, що у воюючій країні оперативники, співробітники "Альфи", керівник служби безпеки воюючої країни, президент країни. Ось вони всі такі сидять і кажуть: "Ось нам нєфіг робити, а давайте Бабченку свинячу кров у носа заллємо і завеземо в морг", - сказав Бабченко.
Нагадаємо, про нібито вбивство Бабченко стало відомо вночі 29 травня. Повідомлялося, що в нього стріляли, після чого він "помер" в кареті "швидкої допомоги". Інформацію "підтвердили" в поліції, яка опублікувала "фоторобот" передбачуваного вбивці.
30 травня на брифінгу в Києві глава СБУ Василь Грицак повідомив, що все це було інсценуванням і мова йде про спецоперацію СБУ по затриманню замовника вбивства журналіста.
Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні було названо ім'я організатора замаху на Бабченко.
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