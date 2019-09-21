"Вдарити по всій Україні!" Ідеолог "русского міра" закликав до війни

Пропагандист РФ, директор Центру вивчення країн Близького Сходу і Центральної Азії Семен Багдасаров закликав "Л/ДНР" перенести бойові дії зі сходу на решту території України.

Про це він заявив у прямому ефірі каналу "Россия 1". Багдасаров стверджує, що українська сторона нібито зірвала домовленості щодо Донбасу, тому "республікам" і РФ потрібно відповісти, щоб захистити росіян.

"Ми не можемо далі – Мінські угоди, Нормандський формат і інша дурь. Досить, потрібно наносити удари. Яким чином: перенесення бойових дій на територію України", – сказав він.

Семен Багдасаров Скрін відео

"Не треба сидіти в обороні, коли сидите в обороні – вас битимуть, бити, люди будуть гинути і гинути. Нанесіть удару у відповідь, це нормальна справа, це не дипломатія вирішує", – додав Багдасаров.

"Спеціально для "адіннарот" та "мишебраття". В прямому ефірі на федеральному каналі заявляють, що готові вивалити вам на голови тонни заліза, не тільки на Донбасі. А ви і далі чекайте, що "русскій мір" прийде із хлібом і сіллю", – висловився про гучну заяву офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (позивний "Штірліц").

Telegram-канал Анатолія Штефана "Штірліца"

Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, раніше російський пропагандист, політолог Олексій Мартинов влаштував істерику через українських історичних особистостей.

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