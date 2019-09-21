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21 вересня • оновлено в 23:53
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"Вдарити по всій Україні!" Ідеолог "русского міра" закликав до війни

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Пропагандист РФ, директор Центру вивчення країн Близького Сходу і Центральної Азії Семен Багдасаров закликав "Л/ДНР" перенести бойові дії зі сходу на решту території України.

Про це він заявив у прямому ефірі каналу "Россия 1". Багдасаров стверджує, що українська сторона нібито зірвала домовленості щодо Донбасу, тому "республікам" і РФ потрібно відповісти, щоб захистити росіян.

"Ми не можемо далі – Мінські угоди, Нормандський формат і інша дурь. Досить, потрібно наносити удари. Яким чином: перенесення бойових дій на територію України", – сказав він.

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Семен Багдасаров

Семен Багдасаров

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"Не треба сидіти в обороні, коли сидите в обороні – вас битимуть, бити, люди будуть гинути і гинути. Нанесіть удару у відповідь, це нормальна справа, це не дипломатія вирішує", – додав Багдасаров.

"Спеціально для "адіннарот" та "мишебраття". В прямому ефірі на федеральному каналі заявляють, що готові вивалити вам на голови тонни заліза, не тільки на Донбасі. А ви і далі чекайте, що "русскій мір" прийде із хлібом і сіллю", – висловився про гучну заяву офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (позивний "Штірліц").

"Вдарити по всій Україні!" Ідеолог "русского міра" закликав до війни

Telegram-канал Анатолія Штефана "Штірліца"

"Вдарити по всій Україні!" Ідеолог "русского міра" закликав до війни

Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, раніше російський пропагандист, політолог Олексій Мартинов влаштував істерику через українських історичних особистостей.

Обговорюючи новий проект Українського інституту національної пам'яті "Фактор свободи", в якому змоделювали сторінки видатних борців за волю України в соцмережах, він мало не з кулаками накинувся на журналістку Яніну Соколовську.

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Теми
російська пропаганда Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Росія
Теги
пропаганда Новини ДНР Новини ЛНР Новини Донбасу війна
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Nikola Igor
Nikola Igor
Багдасаров долпаеп!!!
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Junio Van
Junio Van
по схронам !!!
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Хохлоскота Хозяин
Хохлоскота Хозяин
я ебал штефана в рот и он мычал
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