"Вдарити по всій Україні!" Ідеолог "русского міра" закликав до війни

Пропагандист РФ, директор Центру вивчення країн Близького Сходу і Центральної Азії Семен Багдасаров закликав "Л/ДНР" перенести бойові дії зі сходу на решту території України.
Про це він заявив у прямому ефірі каналу "Россия 1". Багдасаров стверджує, що українська сторона нібито зірвала домовленості щодо Донбасу, тому "республікам" і РФ потрібно відповісти, щоб захистити росіян.
"Ми не можемо далі – Мінські угоди, Нормандський формат і інша дурь. Досить, потрібно наносити удари. Яким чином: перенесення бойових дій на територію України", – сказав він.
Семен Багдасаров
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"Не треба сидіти в обороні, коли сидите в обороні – вас битимуть, бити, люди будуть гинути і гинути. Нанесіть удару у відповідь, це нормальна справа, це не дипломатія вирішує", – додав Багдасаров.
"Спеціально для "адіннарот" та "мишебраття". В прямому ефірі на федеральному каналі заявляють, що готові вивалити вам на голови тонни заліза, не тільки на Донбасі. А ви і далі чекайте, що "русскій мір" прийде із хлібом і сіллю", – висловився про гучну заяву офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (позивний "Штірліц").
Telegram-канал Анатолія Штефана "Штірліца"
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Як писав OBOZREVATEL, раніше російський пропагандист, політолог Олексій Мартинов влаштував істерику через українських історичних особистостей.
Обговорюючи новий проект Українського інституту національної пам'яті "Фактор свободи", в якому змоделювали сторінки видатних борців за волю України в соцмережах, він мало не з кулаками накинувся на журналістку Яніну Соколовську.
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